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Azerbaycan’da savaş uçağı düştü

Azerbaycan’da savaş uçağı düştü

Azerbaycan’da savaş uçağı düştü

Azerbaycan’da savaş uçağı düştü

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:51
18 Okunma
Azerbaycan’da savaş uçağı düştü

Azerbaycan, (DHA)

Azerbaycan’da savaş uçağı, gece yapılan eğitimi uçuşu sırasında düştü. Uçağın havada çıkan bir arıza sonucu, Hazar Denizi’ne düştüğü belirtildi.

Gece yapılan eğitim uçuşu sırasında meydana gelen olayda, Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait MIG-29 tipi savaş uçağının dün gece yerel saatle 22.00’den itibaren radardan çıktığı ve uçakla iletişim kurulamadığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yerel medyaya yaptığı açıklamada, kazanın nedenini araştırmak için komisyon kurulduğunu ve pilot için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanSavaş Uçağı
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