Azerbaycan “Türk Yaşlılar Birliği” 

ÖNCE VATAN/BAKÜ

Türk Yaşlılar Birliği'nin (TAİB) geçen hafta sonu Bakü’de yaptığı toplantıda ilk genel kurul hazırlıkları yönetecek bir heyetin yanı sıra, kurul aday listesi de hazırlandı.

Resmi adı, “Türk Büyükleri Arasındaki İlişkileri Geliştirmek İçin Halk Birliği” olan örgütün Genel Kurulu Kasım ayı sonunda onaylanacak ve Yönetim Kurulu'nun oluşumunu sağlayacak olan örgütün başkanı seçilecek.

Genel Kurul'da, “Türk Büyükleri Arasındaki İlişkileri Geliştirmek İçin Halk Birliği Yönetim Ofisi” ve Birlik adına çeşitli alanlarda çalışmalar yapacak birimler oluşturulacak. Sendika başkan yardımcılarının kimlikleri de, üst kuruldaki ilk toplantıda netleşecek. Ayrıca, Genel Kurul'un Birlik’in gelecekteki faaliyetlerine ilişkin bir programı kabul etmesi beklenmektedir.

“Türk Büyükleri Arasındaki İlişkileri Geliştirmek İçin Halk Birliği” Organizasyon Komitesi ve Yönetim Kurulu için onaylanmış adayların listesi şöyle belirlendi:

Teşkilat komitesi:

1. Sudeyif İmamverdiyev - Başkan

2. Ramin Ahmedov

3. Eyvaz Humbatov

4. Yakub Mehtiyev

5. Sabir Tağıyev

6. Alibeyli'yi bulduk

7. Kurtuluş Dağları

8. Elnur Eltürk

9. Onur İyileştirmesi

Yönetim Kurulu aday listesi

1. Sudeyif İmamverdiyev - Akademisyen

2. Teymur Bünyadov - Akademisyen

3. Sabir Tağıyev - Akademisyen

4. Telli Panahgizi - Onurlu Gazeteci

5. Ramin Ahmadov - Kurucu, Misyon Medya Grubu Başkanı

6. Eyvaz Humbatov - Eski memur

7. Shamsaddin Kuzachi - "Kerkük" gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni, Irak

8. Babakhan Sharif - Özbekistan, araştırmacı, profesör

9. Karachanta Murtaza - Türkiye, Kars belediyesi eski başkanı

10. Elvin Hassan - Makedonya, eski Bakan

11. Sardar Ünsal - Türkiye, TRT Iğdr bölge temsilcisi

12. Abid Tahirli - Profesör, Türkolog

13. Akif Azalp - Özbekistan şairi, Özbekistan, Azerbaycan

14. Shohlat Avşar - Dünya Afşarlar Birliği'nin Azerbaycan Temsilcisi

15. Jalil Khalilov - Emekli albay

16. Rza Avsharov - Sanatçı

17. Akif Cabbarov - TV muhabiri

18. Bahtiyar Garaja - TV gazetecisi

19. Bayram Memmedov - Onurlu Öğretmen

20. Yakub Mehdiyev - Avukat

21. Nijat Dağlar - Mission Media Group'un Genel Yayın Yönetmeni

Önce VATAN olarak, “Türk Büyükleri Arasındaki İlişkileri Geliştirmek İçin Halk Birliği”’ne bundan sonraki çalışmalarında da başarılarının devamını diliyoruz.