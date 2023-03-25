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“AZERBAYCAN RÜZGARI”

Can Azerbaycan’ın kadim tarihini, kültürel zenginliklerini, doğal güzelliklerini tanıtan “Azerbaycan Rüzgarı”, yapımcısı ve sunucusu Seide Ömer’in üniversite çalışmaları nedeniyle bir ara ekranlardan uzak kalmıştı. “Azerbaycan Rüzgarı”, daha geniş konularla birlikte, yine Seide Ömer’in sunumuyla, Ulusal Kanal’da yayınlanmaya başlandı.

25 Mart 2023 Cumartesi 16:14
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“AZERBAYCAN RÜZGARI”

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Büyük bir beğeni ile izlenen, bir süre yayına ara veren AZERBAYCAN RÜZGARIyeniden ekranlarda esmeye başlıyor.

İstanbul Üniversitesi’nde doktora adayı olan program yapımcısı ve sevilen sunucu Seide Ömer, daha önce çeşitli kanallarda haftada bir kez yayınlanan ve Azerbaycan’ın tarihini, kültürünü, ekonomisini, tarihi ve doğal güzelliklerini anlatan “AZERBAYCAN RÜZGARI” dizisine, üniversitedeki yoğun çalışmaları nedeniyle ara vermişti.

Can Azerbaycan’ın kadim tarihini, kültürel zenginliklerini, doğal güzelliklerini tanıtan “Azerbaycan Rüzgarı”, yapımcısı ve sunucusu Seide Ömer’in üniversite çalışmaları nedeniyle bir ara ekranlardan uzak kalmıştı. “Azerbaycan Rüzgarı”, daha geniş konularla birlikte, yine Seide Ömer’in sunumuyla, Ulusal Kanal’da yayınlanmaya başlandı.

Azerbaycan Diaspora Destek Fonu’nun da destek verdiği “AZERBAYCAN RÜZGARI” programı, haftada 1 gün, Pazar günleri saat 16.30’da, (Bakü saatiyle 17.30’da) yayınlanıyor.

AZERBAYCAN RÜZGARI”nın temel amacı, Can Azerbaycan’ın kadim tarihini, kültürel zenginliklerini, doğal güzelliklerini, ekonomisini. Bağımsızlığı kazanmasından bu güne kadar siyasi, sosyal ve ekonomi alanlarında gerçekleştirdiği başarıları seyircilerine ayrıntılı olarak anlatmayı hedefliyor.

Seide Ömer’in hazırlayıp sunacağı “AZERBAYCAN RÜZGARI”, ayrıca, dünyada eşi ve benzeri pek görülmeyen Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini, dayanışmasını anlatacak ve iki kardeş ülke arasındaki bu samimi ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışacak.


 

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan RüzgarıSeide ömerAzerbaycanIstanbul üniversitesi
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