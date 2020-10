Azerbaycan first lady'si Mehriban Aliyeva’dan 29 Ekim paylaşımı

AZERBAYCAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi first lady Mehriban Aliyeva sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı. Mehriban Aliyeva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle kardeş Türkiye halkını içtenlikle kutluyorum! Türkiye ve Türk halkının her Azerbaycanlının kalbinde özel bir yeri vardır. Bizi güvenilir ve güçlü dostluk, kardeşlik bağları bağlıyor. Başarılarımız ve zaferlerimize ne kadar mutlu olduğunuza şahit oluyoruz. Acımızı nasıl paylaştığınızı görüyoruz. Bütün bunlar Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki birlik, dostluk ve samimiyetin gücünü göstermektedir. Halklarımızın dostluğu ve kardeşliği sonsuz ve sarsılmaz olsun!” ifadelerini kullandı.