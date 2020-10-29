Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1127
ALTIN
499.272
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7685
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak...
FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti
FIBA’da forma giyen işitme engelli...
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek...
İngiltere'den aşı açıklaması!
İngiltere'den aşı açıklaması!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Azerbaycan first lady'si Mehriban Aliyeva’dan 29 Ekim paylaşımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi first lady Mehriban Aliyeva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:16
2 Okunma
Azerbaycan first lady'si Mehriban Aliyeva’dan 29 Ekim paylaşımı

AZERBAYCAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi first lady Mehriban Aliyeva sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayımladı. Mehriban Aliyeva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda  “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle kardeş Türkiye halkını içtenlikle kutluyorum! Türkiye ve Türk halkının her Azerbaycanlının kalbinde özel bir yeri vardır. Bizi güvenilir ve güçlü dostluk, kardeşlik bağları bağlıyor. Başarılarımız ve zaferlerimize ne kadar mutlu olduğunuza şahit oluyoruz. Acımızı nasıl paylaştığınızı görüyoruz. Bütün bunlar Azerbaycan ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki birlik, dostluk ve samimiyetin gücünü göstermektedir. Halklarımızın dostluğu ve kardeşliği sonsuz ve sarsılmaz olsun!” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevMehriban Aliyeva29 Ekim Paylaşımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL B9'i test etti
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL B9'i test etti
Rusya'dan Charlie Hebdo açıklaması
Rusya'dan Charlie Hebdo açıklaması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan
İngiltere'den aşı açıklaması!
İngiltere'den aşı açıklaması!
Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü
Suriye'de terör örgütü PKK işgali altındaki kasabada halk isyanı!
Suriye'de terör örgütü PKK işgali altındaki kasabada halk isyanı!
Ermenistan Berde'yi vurdu: 13 ölü
Ermenistan Berde'yi vurdu: 13 ölü
Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici
Erbaş'tan Charlie Hebdo'ya tepki: Utanç verici
Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi
Üzerinde 7 bin 801 pırlanta bulunan yüzük rekorlar kitabına girdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma