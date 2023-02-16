Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.075,73
ALTIN
1.113,25
DOLAR
18,85
STERLİN
22,75
EURO
20,20
Kıdemli MS SQL veritabanı danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli MS SQL veritabanı...
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Kıdemli yazılım geliştirme danışmanlığı...
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Araştırma...
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti...
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Azerbaycan'dan insani yardım malzemeleri taşıyan tren Türkiye'ye yola çıktı

Azerbaycan halkının, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan, 25 konteynerden oluşan tren, Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.

16 Şubat 2023 Perşembe 15:07
Azerbaycan'dan insani yardım malzemeleri taşıyan tren Türkiye'ye yola çıktı

Bakü

Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedeler için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.

Azerbaycan'daki Türk iş adamlarının oluşturduğu Türkiye Yüzyılı Birlik ve Dayanışma Platformunun kampanyasında toplanan giysi, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemelerinin yüklendiği 25 konteynerden oluşan treni Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Rövşen Rüstemov, milletvekilleri ve vatandaşlar uğurladı.

Büyükelçi Bağcı, konuşmasında bugünün acıları dindirme, yükleri hafifletme ve yaraları sarma vakti olduğunu söyledi.

Acılarının çok büyük fakat azim ve kardeşliklerinin daha büyük olduğunu vurgulayan Bağcı, depremlerden etkilenen vatandaşların yardımına koşan kardeş Azerbaycan halkına ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

Bağcı, Türkiye'ye yardımda bulunan tüm Azerbaycanlı kurum ve STK'lere de şükranlarını sunarak şunları kaydetti:

"Bu tren, depremde evleri yıkılan, enkaz altında kalan, sığınacak bir yeri olmayan, 'Kışın ayazı ve soğuğunda kar altında aç, susuz ve açıkta kalan kardeşlerim üşürken ben sıcakta oturamam.' diyerek altındaki döşeği, üstündeki yorganı, sırtındaki paltoyu, ayağındaki ayakkabıyı gönderen 10 milyonluk Azerbaycan'ın sımsıcak yüreğini yansıtmaktadır. Bu tren, Azerbaycan'dan Türkiye'ye kurulan bir gönül köprüsüdür."

Türkiye'nin bu büyük acıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kenetlenerek aşacağını vurgulayan Bağcı, "Türkiye ve Azerbaycan geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olmuştur. Türk milleti, kardeşi Azerbaycan'ın kara gün dostluğunu ve kederli zamandaki dayanışmasını hiçbir zaman unutmayacaktır." şeklinde konuştu.

Rüstemov da trenin Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile 800 kilometreyi 3 günde kat ederek Türkiye'ye ulaşacağını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2023 15:27
Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanInsani Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü
Japonya'dan Türkiye ve Suriye'ye 27 milyon dolarlık acil insani yardım taahhüdü
Moğolistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardımlarını sürdürüyor
Moğolistan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardımlarını sürdürüyor
Stoltenberg: Türkiye'deki depremler NATO’nun kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket
Stoltenberg: Türkiye'deki depremler NATO’nun kurulmasından bu yana görülen en korkunç felaket
Rusya’da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar devam edecek
Rusya’da nakit döviz çekimine yönelik kısıtlamalar devam edecek
İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de
İsrail Dışişleri Bakanı ülkesinin büyükelçiliğini yeniden açmak için Kiev'de
Sudan'da Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma etkinliği düzenlendi
Sudan'da Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma etkinliği düzenlendi
AB'nin "Rusya'ya yeni yaptırım paketinin" detayları belli oldu
AB'nin "Rusya'ya yeni yaptırım paketinin" detayları belli oldu
Suriye İnsan Hakları Ağı: BM'nin gecikmesi Suriye'de ölen depremzede sayısını artırdı
Suriye İnsan Hakları Ağı: BM'nin gecikmesi Suriye'de ölen depremzede sayısını artırdı
Ukrayna: Rusya tahıl koridorundaki çalışmalarda suni gecikmeler oluşturuyor
Ukrayna: Rusya tahıl koridorundaki çalışmalarda suni gecikmeler oluşturuyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi