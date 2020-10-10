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Azerbaycan'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a darbe

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, ''Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor'' açıklamasını yapnıştı. Ardından Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan’ın zırhlı araçlarının imha edildiği anlara ilişkin görüntü paylaştı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 17:07
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Azerbaycan'dan ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a darbe
Rusya'nın arabuluculuğunda, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 11 saat süren toplantıda, üzerinde anlaşılan ateşkes bugün saat 12.00'de devreye girdi. Taraflar, ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışma gerçekleştirirken, Azerbaycan'dan ateşkese ilişkin son açıklama geldi.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan ateşkes ilanından sonra yapılan açıklamada, Ağdam ve Terter illerine Ermenistan ordusunca ateş açıldığı bildirildi. Ermenistan tarafından sivil yerleşimlerine yapılan saldırıda, bir çok ev ve kamusal alanda yangınların meydana geldiği ve onlar itfaiye ekibinin Terter ve Ağdam bölgesine sevk edildiği ifade edildi. Ermeni silahlı kuvvetlerinin 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı. 

AZERBAYCAN KARŞILIK VERDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden Ermenistan’ın zırhlı araçlarının imha edildiği anlara ilişkin görüntü paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanSavaş
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