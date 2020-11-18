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Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'daki Rusya barış gücünü protesto ederek, " Rusya git, Türkiye kal" sloganları attı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 09:11
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Azerbaycan'da Rus Barış Gücü'ne protesto

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını geri almak için cephe hattında yazdığı tarih sonrası Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı. Başkent Bakü'de bir grup Azerbaycan vatandaşı Dağlık Karabağ'da barış gücü rolünü üstlenen Rus ordusunu protesto etti. Protesto eden grup, ellerindeki " Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başkan Türk ordusu Azerbaycan'da kalsın" yazılı pankartla " Rusya git, Türkiye gelsin" sloganları attı. Protesto sırasında konuşma yapan grup temsilcisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanRusyaTürkiyeKARABAĞ
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