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Azerbaycan cephesinde son durum

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, cephedeki son durumu açıkladı.

23 Ekim 2020 Cuma 08:37
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Azerbaycan cephesinde son durum

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdara, Fizuli-Hadrut-Jabrail ve Gubadlı yönlerinde cephe operasyonlarının değişen yoğunlukta devam ettiğini açıkladı. Ermenistan’ın, Azerbaycan savunma mevzilerine saldırılarının sürdüğü bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar neticesinde cephenin Fuzuli, Cebrayıl ve Gubadlı yönlerinde Ermeni silahlı kuvvetlerine ciddi darbeler vurulmuş, çok sayıda düşman kalesi tahrip edilmiş, önemli alanlar ve yükseklikler kurtarılmıştır. Tüm cephe boyunca düşmanın ana kaynaklarına ve askeri altyapısına onarılamaz hasar verildi. Düşman birliklerinde askeri teçhizat, silah ve mühimmat, yiyecek sıkıntısı var. Düşman birliklerinin komutanlığı pratikte kaybedildi. Muharebe pozisyonlarını koruyacak düzenli ordu birimlerinin bulunmaması nedeniyle, onların yerini zorunlu siviller alıyor. Ermenistan'ın Tavuş ve Sisian bölgelerinden Dağlık Karabağ'a getirilen personelin çatışmaya girmeyi reddettiği ve mevzilerinden kaçtığı ortaya çıktı. Şu anda tüm cephede savaş devam ediyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanIşgalSavaşSaldırıSavunma
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