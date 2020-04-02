Avustralya’dan koronavirüs aşısı açıklaması

AVUSTRALYA - Avustralya’nın ulusal bilim ajansı Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) 2 farklı 'potansiyel' koronavirüs aşısının hayvanlar üzerinde deneneceğini açıkladı. Açıklamaya göre, hayvanlar üzerinde denenen aşıların, insanlar üzerinde zararlı olup olmadığı test edilecek. Test sonuçlarının ise Haziran ayında çıkmasının beklendiği ifade edildi. CSIRO’dan Dr. Rob Grenfell, sürecin normal şartlarda bir ila iki yıl süreceğini ancak küresel salgına karşı önlemlerin hızlı alınması gerektiğini ifade ederek, "Normalde bu noktaya gelmek yaklaşık bir ila iki yıl sürer. Bunu birkaç aylık bir süreye kısalttık" dedi.