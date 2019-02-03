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Avustralya’da sel: 500 ev sular altında

Avustralya’daki selde 500 ev sular altında kaldı.

Avustralya’da sel: 500 ev sular altında

Avustralya’daki selde 500 ev sular altında kaldı.

03 Şubat 2019 Pazar 18:42
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Avustralya’da sel: 500 ev sular altında

(DHA) 

Avustralya’nın Queensland eyaletinde şiddetli yağmur yağışlarının etkisiyle oluşan sel sebebiyle 500’ün üzerinde ev sular altında kaldı.

Avustralya’da yaklaşık bir haftadır devam eden şiddetli yağmurun yol açtığı sel felaketi eyalet genelinde birçok kişiyi evini terk etmeye zorladı. Yetkililer gelecek birkaç gün içerisinde söz konusu yağışların şiddetini artırabileceği uyarısını yaparken, Queensland’ın kuzeyinde yer alan Townsville kentindeki birçok evde elektrikler kesildi ve yağışların devam etmesi durumunda 20 bin evin sel altında kalma riskinin olduğunu söylendi.

Güvenlik görevlileri sel felaketinden etkilenen kişiler için harekete geçti. Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk halkı uyardı ve “Bu olay 20 yılda bir gelen değil, 100 yılda bir gelen bir felaket gibi” dedi.

Ortalama olarak metrekare başına yıllık 2 bin milimetre yağmur düşen eyalette Ingham kentinde 24 saatte kilometre başına 506 milimetre yağmur düştüğü belirtildi.

Bölge sakinlerine yapılan uyarılar devam ederken, Avustralya Meteoroloji Bürosu bölgeye ilerleyen günlerde kasırga uyarısı yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaSel
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