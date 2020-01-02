Avustralya’da orman yangınlarında 'göç' riski

AVUSTRALYA - Avustralya’da orman yangınları hem insan hayatını, hem de vahşi yaşamı olumsuz etkiliyor. Avustralya Deniz Kuvvetleri, yangınlar sebebiyle Cuma gününden beri sahil bölgelerine sığınan 4 bin kişi için kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ülkenin güneydoğusundaki kasaba ve kentlerde yakıt ve gıda stoklarının azaldığı, insanların başka bölgelere kaçmaya başladıkları belirtilirken, Yeni Güney Galler eyaletinde 8 kişinin yangınlarda hayatını kaybettiği duyuruldu. Sadece Yeni Güney Galler’de yaklaşık 4 milyon hektarlık orman bölgelerinin küle dönüştüğü belirtildi.

18 KİŞİ ÖLDÜ, 17 KİŞİ KAYIP

Yangınların başlamasından bu yana ülkede 18 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor. Özellikle ülkenin güneydoğusunda yer alan Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde, on binlerce kişi ise yaşadıkları bölgeleri terk etmeye devam ediyor.

YÖNETİME ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve yönetimine yönelik eleştiriler büyüyor. Çevreciler ve muhalefet, yönetimin İklim Değişikliği ve beraberinde gelen orman yangınlarına müdahalede yetersiz ve etkisiz kaldığını iddia ediyor.