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Avustralya’da ıspanak yiyen 47 kişi zehirlendi, 17’si hastaneye kaldırıldı

16 Aralık 2022 Cuma 14:56
Avustralya’da ıspanak yiyen 47 kişi zehirlendi, 17’si hastaneye kaldırıldı

AVUSTRALYA -  Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde süpermarketten taze alınan ıspanaktan 47 kişi zehirlendi. Sağlık yetkilileri 17 kişinin hastaneye kaldırıldığını ifade ederek ürünün toplatılacağını duyurdu. Ispanağın bilinmeyen bir otun zehirli etkisine maruz kaldığı, yiyenlerin halüsinasyon, kafa karışıklığı, bulanık görüş ve ateş şikayetleri çektiği vurgulandı.   

Yeni Güney Galler Eyaleti Sağlık Müdürlüğü, bugün açıklama yaparak bir süper marketten satın alınan körpe taze ıspanakların tüketilmesiyle 47 kişinin zehirlendiğini, 17’sinin ise hastaneye kaldırıldığını belirtti. Ispanakların ulusal çapta toplatılacağını vurgulayan yetkililer, “Ürünler, hastalığa neden olabilecek güvenli olmayan bitki maddesiyle potansiyel kirlenmiştir” denildi.

Olayın soruşturulduğu, ürünü satın alanların “Deliryum veya kafa karışıklığı, halüsinasyonlar, irileşmiş gözbebekleri, hızlı kalp atımı, yüz kızarıklığı, bulanık görüş, ağız ve cilt kuruluğu, ateş” belirtileri gösterdiğinin altı çizildi.

ÜRETİCİ NE DEDİ?

Körpe ıspanağı üreten firma ise ıspanağın test edilmesi için laboratuvara gönderdiklerini belirterek “Victoria'daki bir çiftlikte yetiştirilen ve eyaletteki marketlere gönderilen bu ürünlere, tüketildikleri takdirde sağlıkla ilgili sonuçlara yol açabilecek bir yabani ot bulaştığı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaıspanakZehirlenme
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