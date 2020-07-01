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Avustralya’da artan vakalar sonrası karantina kararı geldi

Avustralya son iki hafta boyunca artan vakalar nedeniyle, Melbourne'un banliyölerinde karantina kararı alındı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:24
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Avustralya’da artan vakalar sonrası karantina kararı geldi

AVUSTRALYA - Avustralya’nın en büyük kentlerinden Melbourne’de son iki haftadır artan koronavirüs vakaları sonrası karantina kararı alındı. Karantina kararı 30'dan fazla banliyöde uygulanacak. Karantina kapsamında  banliyö sakinleri market alışverişi, sağlık hizmetleri, temel ihtiyaçlar dışında evlerinde karantina altında olacağı ifade edildi.


AVUSTURALYA'DA SON DURUM


Avustralya'nın Victoria eyaletinde 73, Yeni Güney Galler eyaletinde 14 kişinin daha yeni tip koronavirüse yakalanmasıyla ülkede son 24 saatteki vaka sayısı 87’ye yükseldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaVaka Sayısında ArtışKarantina
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