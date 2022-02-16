Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
813.14
DOLAR
13.63
STERLİN
18.50
EURO
15.52
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 75...
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor

16 Şubat 2022 Çarşamba 13:26
Avustralya, sığınmacıları ortalama 689 gün alıkoyuyor

AVUSTRALYA - İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avustralya’nın sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri ortalama 689 gün alıkoyduğunu açıkladı. Bunun bir rekor olduğunu ifade eden örgüt, bu sürenin ABD'den 12 kat daha uzun olduğunu vurguladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch, HRW) dün yaptığı açıklamayla Avustralyalı yetkililere seslenerek göçmen alıkoyma merkezlerinde sığınmacıları, mültecileri ve düzensiz göçmenleri süresiz olarak alı koymayı sona erdirmelerini istedi. Ünlü tenis yıldızı Novak Djokovic’in de tutulduğu sığınmacı ve mülteci merkezinde hali hazırda 32 kişinin ‘süresiz’ alıkoyulduğunu belirten HRW, ülkede ortalama alıkoyma süresinin 689 gün olduğunu belirtti.

10 YILDAN FAZLA GÖZETİMDE KALAN VAR

HRW, “Şu anda, kişilerin Avustralya göçmenlik alıkoyma ortalama süresi 689 gündür; şimdiye kadar kaydedilen en yüksek süredir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 55 günlük ve Kanada'daki 14 günlük ortalamalarla karşılaştırıldı. Avustralya makamları ayrıca 117 kişiyi beş yıl veya daha fazla süreyle alıkoydu ve 8 kişiyi 10 yıldan fazla alıkoydu” ifadelerini kullandı. Örgütün Avustralya bürosunun Direktörü Elaine Pearson “Dünya, Avustralya'nın mültecilere ve sığınmacılara yönelik acımasız yaklaşımını Novak Djokovic'in göçmenlerin alıkoyma sistemiyle karşılaşması sırasında öğrendi” dedi.

OTEL ODALARINDA DIŞARIYA SINIRLI ERİŞİMLE YAŞIYORLAR

Avustralya İçişleri Bakanlığı, Eylül 2021 tarihinde yayınladığı raporunda 1,459 kişinin Avustralya'daki göçmenlik alıkoyma merkezlerinde olduğunu bildirdi. Bu kişiler arasında, tıbbi tedavi için Nauru veya Papua Yeni Gine'den Avustralya'ya nakledilen 70'den fazla mülteci ve sığınmacı bulunduğu ifade edildi. HRW açıklamasında “Birçoğu Avustralya'daki otel odalarında uzun süre alıkondu, hareket özgürlüğü çok kısıtlandı ve güneş ışığına, egzersiz alanına ve temiz havaya sınırlı erişim sağladı” dedi.  

DHA

Son Güncelleme: 16.02.2022 13:47
Anahtar Kelimeler:
AvustralyaSığınmacılarAlıkoyma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stoltenberg’den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması
Stoltenberg’den NATO Savunma Bakanları toplantıları öncesi basın açıklaması
Bakan Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı’na geldi
Bakan Akar, Brüksel’deki NATO Karargahı’na geldi
ABD’de silah üreticisi ilk defa silahlı saldırı mağdurlarına tazminat ödeyecek
ABD’de silah üreticisi ilk defa silahlı saldırı mağdurlarına tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’li gençlerle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’li gençlerle buluştu
Cumhuriyetçi Senatörlerden Rusya'ya yatırım çağrısı
Cumhuriyetçi Senatörlerden Rusya'ya yatırım çağrısı
Hollywood Şöhretler Yolu'na adını yazdıran ilk Türk Dr. Öz oldu!
Hollywood Şöhretler Yolu'na adını yazdıran ilk Türk Dr. Öz oldu!
Dünya nehirlerindeki ilaç kirliliği insan sağlığı ve çevreyi tehdit ediyor
Dünya nehirlerindeki ilaç kirliliği insan sağlığı ve çevreyi tehdit ediyor
Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek
Paris’te ilk gürültü radarı kuruldu, araçların gürültü emisyonları ölçülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi’de BAE’li iş insanlarıyla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi’de BAE’li iş insanlarıyla buluştu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma