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Avrupa’da vaka sayılarında kritik artış: 5 ülkede 24 saatte 500 biden fazla vaka

29 Aralık 2021 Çarşamba 15:09
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Avrupa’da vaka sayılarında kritik artış: 5 ülkede 24 saatte 500 biden fazla vaka

FRANSA - Orta Avrupa’da günlük vaka sayıları aşıların henüz geliştirilmediği dönemdeki seviyelerin de üzerine çıktı. Özellikle Fransa ve İngiltere’de günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıkarken; İtalya ve İspanya’da da vaka sayıları 100 bine yaklaştı.

Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla dünya genelinde görülen Covid-19 vaka artışı endişe yaratmaya devam ediyor. Orta Avrupa’da son 24 saatte en çok vakanın görüldüğü ülke Fransa oldu. Toplam 179 bin 807 vakanın tespit edildiği ülkede, 290 kişi hayatını kaybetti. İngiltere’de ise 129 bin 471 vaka tespit edilirken, 18 kişi yaşamını yitirdi. Almanya’da günlük vaka sayısı 30 bin 978 olarak açıklanırken, can kayıplarındaki yükseliş dikkat çekti. Ülkede son 24 saatte 448 kişi hayatını kaybetti.

İSPANYA VE İTALYA’DA VAKA ARTIŞI

İspanya ve İtalya’da da vaka artışı 100 bine yaklaştı. İspanya’da son 24 saatte 99 bin 671 vaka tespit edilirken, 114 kişi hayatını kaybetti. İtalya’da ise 78 bin 313 vaka tespit edilirken, 175 kişi hayatını kaybetti.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya’da son 24 saatte toplam 518 bin 186 vaka tespit edilirken; 1045 kişi yaşamını yitirdi.

ABD’DE BİR GÜNDE 312 BİN VAKA

Öte yandan Orta Avrupa’nın dışında ABD’de de günlük vaka sayısının ciddi seviyelere ulaştığı görüldü. Açıklanan verilere göre ülkede son 24 saatte 312 bin 939 vaka tespit edilirken, 1811 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), ülke genelindeki vakaların yüzde 58,6’sının Omicron varyantına, yüzde 41,1’inin ise Delta varyantına sahip olduğunu duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupada Vaka SayılarıKritik Artış
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