Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,006.80
ALTIN
791.63
DOLAR
13.74
STERLİN
18.65
EURO
15.61
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Dicle Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrupa’da Omicron dalgası: Günde 900 binden fazla

06 Ocak 2022 Perşembe 10:18
7 Okunma
Avrupa’da Omicron dalgası: Günde 900 binden fazla

FRANSA - Avrupa’da Omicron varyantının neden olduğu vaka artışı devam ediyor. Fransa ve İngiltere, son 24 saate en fazla vakanın ortaya çıktığı ülkeler oldu. Bu ülkeleri, Almanya, İtalya ve İspanya takip ediyor.

Fransa, en fazla Covid-19 vakasının tespit edildiği ülke oldu. Ülkede son 24 saatte 332 bin 252 vaka tespit edilirken, 246 kişi hayatını kaybetti. Fransa’nın ardından İngiltere’de bir günde 194 bin 747 vaka tespit edildi, can kaybı ise 343 olarak kaydedildi. Vaka sayısının 63 bin 191 olarak açıklandığı Almanya’da can kaybı 431 olarak duyuruldu. İspanya’da 137 bin 180 kişide Covid-19 tespit edilirken, 148 kişi hayatını kaybetti. Son olarak İtalya’da 189 bin 109 vaka kaydedildi ve 183 kişi yaşamını yitirdi.

BEŞ ÜLKEDE 900 BİNDEN FAZLA VAKA

Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya’da bir günde tespit edilen toplam vaka sayısı 916 bin 479 olarak kaydedildi. Yine bu ülkelerde son 24 saate Covid-19 kaynaklı can kaybı ise 1351 olarak açıklandı. Dünkü verilerde toplam günlük vaka sayısı 822 bin 919, can kaybı ise 1134 olarak kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
AvrupaOmicron
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak’ta Ukrayna Krizi’ni görüşmek üzere toplanıyor
NATO Dışişleri Bakanları, 7 Ocak’ta Ukrayna Krizi’ni görüşmek üzere toplanıyor
Fransa’da 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi
Fransa’da 46 mutasyona sahip Covid-19 varyantı tespit edildi
Saraybosna, doğal güzellikleri ve yenilenen kayak pistleri ile kış turizmine hazır
Saraybosna, doğal güzellikleri ve yenilenen kayak pistleri ile kış turizmine hazır
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’i görüşmek üzere Yunanistan’a geliyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’i görüşmek üzere Yunanistan’a geliyor
Almanya’nın 2022’de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik
Almanya’nın 2022’de yönetime geçtiği G7 dış politikası: Afrika ve Pasifik
Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı
Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı
ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19’a yakalandı
ABD Savunma Bakanı Austin, Covid-19’a yakalandı
Fransa’da günlük Kovid-19 vakaları art arda dört gün 200 binin üstünde
Fransa’da günlük Kovid-19 vakaları art arda dört gün 200 binin üstünde
2021 Ne Ara Geçti Ne Zaman Bitti?
2021 Ne Ara Geçti Ne Zaman Bitti?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma