Avrupa koronavirüs kısıtlamalarını gevşetiyor

İTALYA - Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa’nın birçok ülkesinde Pazartesi günü itibarı ile koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor. Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya’da gevşetilen koronavirüs önlemleri kapsamında; insanlar 1 metrelik fiziksel mesafeyi korumak şartıyla aile yakınlarıyla görüşebilecekken, virüsle birlikte yaşama evresi" denilen "ikinci aşamada" 4 milyon kişi işbaşı yapacak, insanların dolaşım özgürlüğü kısmen artacak. 4 Mayıs itibarı ile Avrupa ülkelerinde yürürlüğe giren uygulamalar şöyle:



İTALYA PARKLARI AÇTI



Akdeniz ülkesinde pazartesi günü itibarı ile yaklaşık 60 milyon insan uzun süre sonra ilk kez spor ya da yürüyüş yapmak için dışarı çıkabilecek. Sanayi ve inşaat sektörlerinde şirketler üretim faaliyetlerini artıracak. Restoranlar ve barlar sipariş satış ve paket satış yapabilecek ancak normal faaliyete geçmek için haziran ayını bekleyecek. İtalya'da hükümet 10 Mart tarihinde tüm ülkeyi karantina altına almış ve temel ihtiyaç malzemeleri dışında alışverişi sona erdirmişti. 209 binden fazla vaka sayısı ve 28 bin kişilik can kaybı ile İtalya COVID-19 hastalığından en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu.



ALMANYA’DA ÖĞRENCİLER OKULLARA DÖNÜYOR



Almanya’da öğrenciler okullarına dönmeye başlarken okul ve kreşlerde eğitimin normalleşmesi konusunda atılacak adımlar Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları arasında Çarşamba günü yapılacak toplantıda konuşulacak.



PORTEKİZ’DE MASKE TAKMAYANLARA 350 EURO PARA CEZASI



Portekiz’de toplu taşıma araçlarında maske veya vizör takmayan herkesin 350 euroya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtilirken ülkede 6 haftadır kapalı olan kuaför salonları ve oto galeriler faaliyetlerine bugün devam edebilecek. Kuaförler ve güzellik salonlarının sadece randevu ile müşteri alabileceği bildirilirken mağazalarda da maske takmak zorunlu hale getirildi. Önlemler gevşetilmiş olsa dahi virüs konusundaki belirsizlikler nedeniyle insanlar evde kalmaya teşvik edildi.



YUNANİSTAN’DA OKULLAR 11 MAYIS’TAN İTİBAREN KADEMELİ OLARAK AÇILACAK



Yunanistan’da kitapçılar ve kuaför salonları da dahil olmak üzere bazı perakende mağazaları bugün açılırken, insanlar yeniden sokağa çıkabilecek ancak şehirlerarası seyahat yapılamayacak. Aynı zamanda anakara ile adalar arasında seyahate de izin verilmeyecek. Ülkede okulların da 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılacağı bildirildi.