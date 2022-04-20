Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Borodyanka’yı ziyaret etti

UKRAYNA - Ukrayna’da bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Kiev bölgesinde bulunan Borodyanka’yı ziyaret etti. Michel, “Tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır” dedi.

Ukrayna’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin bir süre önce geri çekildiği yerlerden biri olan Borodyanka’yı ziyaret ettiğini duyurdu. Michel, “Borodyanka’dayım. Ukrayna’nın Bucha ve diğer birçok kasabası gibi, tarih burada işlenen savaş suçlarını unutmayacaktır. Adalet olmadan barış olamaz” ifadelerini kullandı.