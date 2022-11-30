Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.968,55
ALTIN
1.055,63
DOLAR
18,64
STERLİN
22,38
EURO
19,34
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 75...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Kütahya Belediye Başkanlığı 8 adet daireyi ihaleyle satacak
Kütahya Belediye Başkanlığı 8...
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Avrupa Komisyonu’ndan Rus varlıklarına yönelik açıklama

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:30
Avrupa Komisyonu’ndan Rus varlıklarına yönelik açıklama

BELÇİKA - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’nın 300 milyar euro ve Rus oligarkların ise 19 milyar euro varlığının dondurulduğunu, yaptırımlar kaldırıldıktan sonra bu varlıkların Ukrayna’ya verilen zarara karşılık tazminat olarak kullanılması gerektiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, yaptığı yazılı açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali beraberinde ölüm, yıkım ve tarifsiz acılar getirdi. Hepimiz Bucha'daki dehşeti hatırlıyoruz. Şimdiye kadar 20 binden fazla sivilin ve 100 bin Ukrayna askerinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. İlk olarak, Rusya, egemen bir devlete karşı saldırganlık suçu da dahil olmak üzere işlediği korkunç suçların bedelini ödemelidir. İkincisi, Rusya'nın neden olduğu yıkımın bedelini de mali olarak ödemesi gerekiyor” dedi.

DONDURULAN VARLIKLAR

Leyen, Rusya’nın 300 milyar euro, Rus oligarkların ise 19 milyar euro varlığının dondurulduğunu ifade ederek, “Ukrayna'nın uğradığı zararın 600 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Rusya ve oligarklarının Ukrayna'ya verdiği zararı tazmin etmesi ve ülkenin yeniden inşası için gereken masrafları karşılaması gerekiyor. Bunu Rusya’ya ödetecek araçlara sahibiz. Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 300 milyar euroluk kısmını bloke ettik ve Rus oligarklarının 19 milyar euroluk parasını dondurduk. Yaptırımlar kaldırıldığında bu fonlar Rusya’nın Ukrayna'ya verdiği zararın tamamını tazmin etmesi için kullanılmalı” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuRus Varlıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alzheimer’ı yavaşlatan ilacının klinik deney sonuçları açıklandı
Alzheimer’ı yavaşlatan ilacının klinik deney sonuçları açıklandı
Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Cleverly ile görüştü
Stoltenberg: Putin’in kış mevsimini silah olarak kullanıyor
Stoltenberg: Putin’in kış mevsimini silah olarak kullanıyor
Çavuşoğlu: Türkiye’nin başarısı, Avrupa’nın da başarısıdır
Çavuşoğlu: Türkiye’nin başarısı, Avrupa’nın da başarısıdır
3 mülteci geminin dümeninde 11 gün seyahat etti
3 mülteci geminin dümeninde 11 gün seyahat etti
Dünyanın en geniş yanardağı Havai’de lav püskürmeye başladı
Dünyanın en geniş yanardağı Havai’de lav püskürmeye başladı
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya-Türkiye Dostluk Grubu üyeleri ile görüştü
Açlık, silah olarak kullanılmamalı
Açlık, silah olarak kullanılmamalı
İtalya’da toprak kayması: 1 ölü, 11 kayıp
İtalya’da toprak kayması: 1 ölü, 11 kayıp

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول