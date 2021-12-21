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Avrupa Komisyonu’ndan Novavax aşısına onay

21 Aralık 2021 Salı 12:22
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Avrupa Komisyonu’ndan Novavax aşısına onay

BELÇİKA - Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA), ABD merkezli Novavax firması tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ‘Nuvaxovid’in 18 yaş üstündekilerde kullanılmasını tavsiye etmesinin ardından Avrupa Komisyonu aşı için şartlı pazarlama izni (CMA) verdiğini duyurdu. Bu kararla birlikte aşının AB’de onaylı 5’inci aşı olduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, komisyonun, Covid-19 aşısı Nuvaxovid için CMA verdiği belirtilerek, “Bu izin, EMA tarafından aşının güvenliği, etkinliği ve kalitesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmeye dayanan olumlu bir bilimsel öneriyi takip ediyor ve Üye Devletler tarafından destekleniyor” ifadelerine yer verildi.

İZİN VERİLMEDEN ÖNCE ÜYE DEVLETLERE DANIŞILDI

Komisyonun EMA’nın olumlu görüşüne dayanarak, pazarlama iznini destekleyen tüm unsurları doğruladığı ve koşullu pazarlama iznini vermeden önce Üye Devletlere danıştığı ifade edilen açıklamada ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ve Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi Stella Kyriakides’in açıklamalarına da yer verildi.

Leyen, Omicron varyantının hızla yayıldığı ve aşılamanın hızlandırılması gereken bir zamanda Novavax aşısının onaylanmasından memnun olduğunu belirterek, “Bu, aşı portföyümüzün beşinci güvenli ve etkili aşıdır ve Avrupa vatandaşlarına pandemiye karşı ek koruma sağlar. Umarım bu izin, henüz aşılanmamış ve güçlendirici aşı olmamış herkese cesaret verir, şimdi bunu yapmanın tam zamanı” ifadelerini kullandı. Kyriakides ise “Bugün güvenli ve etkili aşı portföyümüze beşinci bir aşı ekliyoruz. Bu, Covid-19'a karşı umut verici sonuçlar gösteren ilk protein bazlı aşımızdır” dedi.

İLK DOZLARIN 2022’NİN İLK AYLARINDA ULAŞMASI BEKLENİYOR

İlk dozların 2022’nin ilk aylarında ulaşmasının beklendiği ve bu ilk çeyrek için Üye Devletlerin yaklaşık 27 milyon doz sipariş ettiği ifade edilen açıklamada, “Böylece toplamda BioNTech/Pfizer tarafından 2,4 milyar aşı, Moderna tarafından 460 milyon doz, AstraZeneca tarafından 400 milyon ve Janssen tarafından 400 milyon doz olan aşıya ilave olacak” denildi.

Öte yandan, komisyonun Novavax ile 4 Ağustos 2021’de sözleşme imzaladığı ve koşullu pazarlama izni ile Novavax’ın, 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren 100 milyona kadar Covid-19 aşısını AB'ye teslim edebileceği belirtildi. Ayrıca sözleşmenin, Üye Devletlerin 2022 ve 2023 boyunca ilave 100 milyon doz satın almasına izin verdiği de ifade edildi.

Novavax, 17 Kasım’da EMA'ya aşı için CMA başvurusunda bulunmuştu.

3 HAFTA ARAYLA 2 DOZ

AB ilaç düzenleyicisi EMA tarafından yapılan açıklamada, Novavax tarafından geliştirilen NVX-CoV2373 olarak da bilinen Covid-19 aşısı ‘Nuvaxovid’in 18 yaş üstündeki kişilerde kullanılmasının tavsiye edildiği ve aşının AB’de Covid-19’u önlemek için tavsiye edilen beşinci aşı olduğu belirtilmişti. Ayrıca, Nuvaxovid’in, genellikle üst kol kasına 3 hafta arayla iki enjeksiyon olarak verildiği bilgisine de yer verilmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa KomisyonuNovavax Aşısına Onay
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