Avrupa Komisyonu: Sassoli’nin anısına bayraklar yarıya indirildi

BELÇİKA - Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli’nin ölüm haberi üzerine yaptığı açıklamada Sassoli'nin anısına AB bayraklarının yarıya indirildiğini duyurdu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dahil olmak üzere birçok politikacı Sassoli’nin hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı paylaştı.

AP Başkanı David Sassoli’nin ölüm haberi üzerine Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada AB bayraklarının yarıya indirildiği belirtilerek, "Biz onun yasını tutarken AB, ailesinin ve İtalyan halkının yanındadır" denildi. Birçok politikacı da Sassoli’nin hayatını kaybettiğinin duyurulması üzerine taziye mesajı paylaştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sassoli’nin ölümünden dolayı derinden üzüntü duyduğunu belirterek, “David Sassoli merhametli bir gazeteciydi, Avrupa Parlamentso’nun seçkin bir başkanıydı ve her şeyden önce sevgili bir arkadaştı. Düşüncelerim ailesi ile birlikte. Huzur içinde uyu sevgili David” ifadelerini kullandı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Sassoli’nin kaybından dolayı üzüntü duyduğunu ifade ederek, “İnsani sıcaklığını, cömertliğini, samimiyetini ve gülümsemesini şimdiden özledik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” dedi.



BORRELL: BÜYÜK BİR ACI



Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Sassoli’nin ölümünün büyük bir acı olduğunu ifade ederek, “Değerli bir politikacıyı, ama her şeyden önce bir arkadaşı, önce gazetecilikte sonra Avrupa Parlamentosu başkanı olarak kurumlarda hayatını başkalarının hizmetine adamış bir adamı kaybettik. Huzur içinde uyu sevgili dostum” dedi.



DRAGHİ: İNSANLIK VE CÖMERTLİĞİN SİMGESİYDİ



İtalyan Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin AB Başkanı Sassoli’nin ölümüne dair taziye mesajı yer aldı. Mesajda, Sassoli’nin ailesi ve tüm sevdiklerine başsağlığı dilenirken, şu ifadelere yer verildi: “Bir kurum adamı, derin bir Avrupa yanlısı, tutkulu bir gazeteci olan Sassoli, denge, insanlık ve cömertliğin bir simgesiydi. Bu nitelikler, her siyasi konumdan ve her Avrupa ülkesinden tüm meslektaşları tarafından her zaman tanınmıştır ve olağanüstü yurttaşlık tutkusuna, dinleme yeteneğine ve vatandaşların hizmetine olan sürekli bağlılığına tanıklık etmektedir.”



STOLTENBERG: NATO-AB İŞBİRLİĞİ İÇİN GÜÇLÜ BİR SES



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise “Demokrasi ve NATO-AB işbirliği için güçlü bir ses olan AP Başkanı David Sassoli'nin ölüm haberinden üzüntü duydum. Sevenlerine, Avrupa Parlamentosu'na ve tüm AB ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum” dedi.



ÇAVUŞOĞLU DA TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI



Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Sassoli’nin ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Acılı ailesine ve Avrupa Parlamentosu'na taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu sosyal medya hesabından da Sassoli’nin ölüm haberi üzerine paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli’nin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. AB Türkiye Delegasyonu olarak ailesine, İtalyan halkına ve Avrupa Parlamentosu’na başsağlığı dileriz” denildi.



Ayrıca, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis AP Başkanı David Sassoli’nin ani ölümünün kendisini üzdüğünü ve şok ettiğini ifade ederek, “Avrupa'yı dünyada barış ve demokrasinin bir işareti olarak görme vizyonu, kalıcı bir miras olarak ışık tutacak” dedi. Eski Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da Sassoli’nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek “Çok iyi bir arkadaş ve lideri kaybettik” ifadelerini kullandı.