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Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Zelenskiy görüştü

18 Mart 2022 Cuma 15:31
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile Zelenskiy görüştü

BELÇİKA - Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüntülü konuşmasına dair yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya 1,2 milyar Euro’luk makro-finansal yardımın 300 milyon Euro’luk ikinci ödemesine dair bilgilendirdiğini belirtti.


 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüntülü konuşma gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan von der Leyen, “Başkan Zelenskiy’e AB’nin kesintisiz desteğine dair güvence verdim. Ukrayna’nın Avrupa yolu şimdi başladı. Bunun gibi zamanlar, bir sonraki zor adımı atmak için vizyon, sabır ve dayanıklılık gerektirir. AB Komisyonu bu yolda ilerleyecektir” dedi. Ayrıca von der Leyen, Ukrayna’ya yapılan finansal yardıma dair Başkan Zelenskiy’i bilgilendirdiğini belirterek, “Ayrıca Başkan Zelensky'i Ukrayna'ya yaklaşık 300 milyon Euro'luk makro-finansal yardımın ikinci diliminin ödenmesi konusunda bilgilendirdim. Ukrayna'nın cesur halkının şimdi bu paraya ihtiyacı var. Bu anlamsız savaş hala şiddetle devam ederken, ülkenin mali durumunu destekleyecek” ifadelerini kullandı.


 

MAKRO-FİNANSAL DESTEĞİN İKİNCİ DİLİMİ


 

Öte yandan Avrupa Komisyon’undan yapılan açıklamada da Ukrayna’ya olan destek yinelenerek, “Ukrayna'yı desteklemek için acil durum Makro-Finansal yardımımızdan yaklaşık 300 milyon Euro'luk ikinci dilimi dağıttık. Bu 1,2 milyar Euro'luk paketin ikinci ödemesi. Daha fazlası gelecek” denildi.


 

Ayrıca Zelenskiy de von der Leyen ile görüşmesine dair yaptığı açıklamada, “Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. AB üyeliği için Ukrayna başvurusuna ilişkin Avrupa Komisyonu görüşü birkaç ay içinde hazırlanacak. Ukrayna hükümeti ve Avrupa Komisyonu’na bilgi verildi. Stratejik hedefimize birlikte ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der LeyenUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
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