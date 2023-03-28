Avrupa'da STK'ler, elektrik üretiminde 2035'e kadar fosil yakıtlardan kurtulma kampanyası başlattı

Londra

Avrupa genelinde 40'ın üzerinde sivil toplum kuruluşu, 2035'e kadar elektrik üretiminde fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kullanımının artırılması ve enerji verimliliğine yönelik önlemlerin alınması için Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels) kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamındaki araştırmaya göre, Avrupa Rusya'dan ithal ettiği kömür ve gazın tamamını yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve akıllı tüketimle dört yılda ikame edebilir. Mecvutta kullanılan kömür ve gazın yüzde 70'i güneş, rüzgar ve ısı pompası kullanımının artırılmasıyla yer değiştirebilir.

Kampanya Direktörü Kathrin Gutmann, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa'da kömür kullanımında "geri döndürülemez" bir düşüş yaşandığını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bir sonucu olarak kış aylarında kömüre geri dönüleceğine dair beklentiler boş çıktı. Enerji krizine yönelik tepkiler, Avrupa'nın gaza ve diğer kirli yakıtlara olan derin bağımlılığının bir sonucu olarak zorluk yaşadığının bir kanıtı." ifadelerini kullandı.

Gutmann, temiz enerji dönüşümünün yaşam maliyeti, barış, güvenlik ve iklim değişikliğiyle aynı anda mücadele etmenin en adil ve makul yolu olduğuna işaret ederek, "Her politikacı, iş insanı, finansör ve kamu kuruluşunun bu vizyonu 2035 yılına kadar gerçeğe dönüştürme sorumluluğu var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Avrupa'nın önünde dönüşüm fırsatı bulunuyor

Fosil Yakıtların Ötesi Kampanyacısı Duygu Kutluay da fosil yakıt bağımlılığının Türkiye'ye de "pahalıya patladığını" belirterek,"Hazırladığımız fosil yakıt sayacına göre, Türkiye'nin 6 Ekim 2021'de Paris Anlaşması'nı onaylamasının ve net sıfır hedefi açıklamasının üzerinden geçen sürede fosil yakıt ithalatı için 135 milyar doların üzerinde kaynak ayırmışız. Türkiye'nin güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarındaki yüksek potansiyelini bir an önce kullanmaya başlayarak elektrik üretiminde kömür başta olmak üzere fosil yakıtlardan çıkış hedefi belirlemesi gerekiyor. Bu dönüşüm Türkiye'nin mevcut ve gelecekteki iklim ve fosil yakıt krizlerine karşı daha dayanıklı olması için kaçırılmaması gereken bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Fosil Yakıtların Ötesi Kampanya Stratejisti Cyrille Cormier ise Avrupa'nın kendi halkı ve ekonomisine uygun bir elektrik sistemini yeniden kurabileceğini vurgulayarak, "Avrupa, bir dizi yenilenebilir ve enerji tasarrufu çözümüne odaklanarak, yalnızca birkaç yıl içinde savaştan önce bağımlı olduğu Rus fosil yakıtının eşdeğerini kendi kaynaklarıyla üretebilir. Bu, elektrik faturalarını azaltacak, barışı ve enerji güvenliğini teşvik edecek. Bizi 2035 yılına kadar gerekli iklim eylemi ve tamamen fosil yakıtsız, yenilenebilir tabanlı bir enerji sistemi için doğru yola sokacak." ifadelerini kullandı.