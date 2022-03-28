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'Avrupa Birliği’nin hedefinde Doğu Akdeniz gazı var'

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken yoğun yaptırım altındaki Rusya’nın doğal gazının yüzde 41’ini satın alan Avrupa Birliği liderleri, son açıklamalarında ‘bağımsız enerji’ arayışında olduklarını açıkladı.

28 Mart 2022 Pazartesi 09:51
'Avrupa Birliği’nin hedefinde Doğu Akdeniz gazı var'

Enerji Risk Danışmanlık Firması VEROCY kurucusu, Kıdemli Jeopolitik ve Ülke Riski Danışmanı Dr. Cyril Widdershoven, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) dünyanın karşı karşıya olduğu doğal gaz ve petrol krizini değerlendirdi. Dr. Widdershoven, Avrupa Birliği’nin hedefinde Doğu Akdeniz doğal gazı olduğunu vurgulayarak Rusya kaynaklı petrol krizine ise “Küresel ekonomi, petrol fiyatlarından daha güçlüdür” dedi.

Dr. Cyril Widdershoven, Doğu Akdeniz’de yapılacak bir doğal gaz veya petrol çıkarma çalışması için en uygun lojistiğe ve altyapıya sahip ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak ülkelerin bu konuda farklılıklarını bir kenara bırakması gerektiğini belirtti. Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz enerji çalışmasının gerçekçi ve pahalı olacağını ifade eden Widdershoven “Doğu Akdeniz enerji merkezi coğrafyaya bağlı. Tükiye, pazar ve tedarikçi arasında bulunuyor. Orta Doğu, Orta Asya ve Avrupa’nın ortasındasınız. İşte bu yüzden büyük bir jeo-stratejik siyasetiniz var” dedi.

‘DÜNYA ŞU ANDA TÜRKİYE İLE KONUŞUYOR’

Türkiye’nin mevcut durumunun bugünlerde çok önemli olduğunu belirten Hollandalı enerji danışmanı Widdershoven “Dünya şu anda Türkiye ile konuşuyor. İnsanlar yol kat ederek Ankara’ya geliyor” dedi. Widdershoven, Hollanda’nın Türkiye’de büyük hacimli yatırımları olduğunu ve güçlü bir Türk ekonomisinden en büyük faydayı Hollanda’nın göreceğini ifade etti.

‘BÜYÜK ANLAŞMAZLIKLAR BİRLİKTE ÇALIŞMAYA ENGEL DEĞİL’

Büyük anlaşmazlıkların birlikte çalışmaya engel olmayacağını ifade eden Widdershoven, 2. Dünya Savaşı’nda Almanya’dan en büyük zararın Hollanda’nın gördüğünü ancak konu birlikte çalışmaya gelince çalışmaya iki ülkenin bunu başarabildiğini ve fayda sağladığını vurgulayarak “Benim anneannemin 3 oğlu savaşta öldü, buna rağmen Avrupa Birliği’nde Almanya’ya karşı çıkmadı, iki ülkenin birlikte çalışmasına karşı çıkmadı. Ben Almanya sınırına çok yakın oturuyorum, çocuklarım gezerken sınırın nerede olduğunu bile bilmiyor” dedi.

‘KUZEY AKIM 2, İKİ YIL DAHA AKTİF OLMAZ’

Kuzey Akım 2 boru hattının Ukrayna Rusya Savaşı’ndan dolayı 2 yıl daha aktif olamayacağını belirten Widdershoven, ‘Ruble’ ile enerji satmanın Rusya’nın sürdüreceği bir durum olmadığını ve neticede Euro ve Dolar’la satmaya başlayacağını ifade etti. Kovid-19’u atlatan küresel ekonominin petrol fiyatlarından daha güçlü olduğunu belirten Widdershoven, yıl sonuna kadar ham petrol fiyatının varil başına fiyat öngörüsünde buldu.

Savaşın şu andaki durumuyla devam etmesi halinde yıl sonunda bir varil petrol fiyatının 132 dolar ile 150 dolar arasında olacağını, Rusya’nın kaybetmesi halinde veya bir kimyasal saldırı durumunda enerji yaptırımların devreye gireceğini ve varil başına petrol fiyatının 150-175 dolar arasında olacağını belirtti. Savaşın bitmesi halinde varil başına petrol fiyatının 100 ila 120 dolar arasında olacağını belirten Widdershoven salgın sonrası herkesin dışarı çıkmasıyla petrol fiyatlarının da yükseldiğini vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşEnerjiDoğu AkdenizDr. Cyril Widdershoven
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