Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 7
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,983.18
ALTIN
779.41
DOLAR
13.55
STERLİN
18.16
EURO
15.12
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim...
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki işletmeler kiraya verilecek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki...
Haymana Belediyesi’nden kiralık termal otel
Haymana Belediyesi’nden kiralık termal...
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak
Yaşar Üniversitesi 11 araştırma...
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi. Austin, Rusya ile çatışmanın kaçınılmaz bir şey olmadığını, diyalog ve diplomasi için hala alan olduğunu belirtti.

29 Ocak 2022 Cumartesi 11:13
Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil

ABD Savunma Bakanı Austin, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Rusya ile çatışma kaçınılmaz değildir. Diplomasi için hala zaman ve yer var. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya krizden uzaklaşma ve daha fazla güvenliğe giden bir yol önerdi. ABD Savunma Bakanlığı bu diplomatik çabaları desteklemeye devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırısı veya işgali, yalnızca çatışmayı ateşlemekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin etme gibi temel ilkeleri de ihlal edecektir” dedi.

8 BİN 500 ABD ASKERİ DETAYI

Bakan Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley, 8 bin 500 ABD askerinin henüz hiçbir yere hareket etmediğini, mobilize edilirse bu askerlerin NATO Mukabele Gücü'nün bir parçası olacağını vurguladı. Milley, Rusya’nın ‘geri adım atması’ gerektiğini belirterek, “Ukrayna sınırında ve Rusya'nın tek Avrupalı müttefiki olan Belarus’ta 100 binden fazla Rus askeri bulunuyor. Ukrayna, Avrupa'nın en büyük ikinci ülkesi ve 44 milyonluk bir nüfusa sahip. Eğer savaş patlak verirse sivil nüfus çok büyük zarar görecektir” dedi.

“2014’TEN BU YANA 2,7 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA YARDIMI YAPILDI”

Öte yandan Austin, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından ABD’nin Ukrayna’ya 2,7 milyar dolar değerinde savunma yardımı yaptığını belirtti. Austin, “Bu haftanın başlarında binlerce ABD askerini hazır olma emrine verdik. NATO müdahale kuvvetlerini harekete geçirirse, bu birlikler faaliyete hazır olacak” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Savunma BakanıLloyd AustinABD Genelkurmay BaşkanıMark MilleyABDRusyaUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’de sığınmacı teknesi alabora oldu: 5 ölü, 34 kayıp
ABD’de sığınmacı teknesi alabora oldu: 5 ölü, 34 kayıp
UKRAYNA GİRDABI
UKRAYNA GİRDABI
Lavrov: ABD ve NATO’nun yanıtını analiz ediyoruz
Lavrov: ABD ve NATO’nun yanıtını analiz ediyoruz
BM: DEAŞ ve YPG çatışmasının ortasında kalan 700 çocuk mahkum var
BM: DEAŞ ve YPG çatışmasının ortasında kalan 700 çocuk mahkum var
Kanada Başbakanı Trudeau’dan Ukrayna’ya destek açıklaması
Kanada Başbakanı Trudeau’dan Ukrayna’ya destek açıklaması
İngiltere iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
İngiltere iç mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Stoltenberg, gerçekle bağını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Stoltenberg, gerçekle bağını kaybetti
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Duruşumuz değişmedi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Duruşumuz değişmedi
Amerika’da dehşet! Virginia’daki Türk kadın öğretmen 5 gün önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü!
Amerika’da dehşet! Virginia’daki Türk kadın öğretmen 5 gün önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma