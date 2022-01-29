Austin: Rusya ile çatışma kaçınılmaz değil

ABD Savunma Bakanı Austin, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Rusya ile çatışma kaçınılmaz değildir. Diplomasi için hala zaman ve yer var. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya krizden uzaklaşma ve daha fazla güvenliğe giden bir yol önerdi. ABD Savunma Bakanlığı bu diplomatik çabaları desteklemeye devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırısı veya işgali, yalnızca çatışmayı ateşlemekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin etme gibi temel ilkeleri de ihlal edecektir” dedi.

8 BİN 500 ABD ASKERİ DETAYI

Bakan Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley, 8 bin 500 ABD askerinin henüz hiçbir yere hareket etmediğini, mobilize edilirse bu askerlerin NATO Mukabele Gücü'nün bir parçası olacağını vurguladı. Milley, Rusya’nın ‘geri adım atması’ gerektiğini belirterek, “Ukrayna sınırında ve Rusya'nın tek Avrupalı müttefiki olan Belarus’ta 100 binden fazla Rus askeri bulunuyor. Ukrayna, Avrupa'nın en büyük ikinci ülkesi ve 44 milyonluk bir nüfusa sahip. Eğer savaş patlak verirse sivil nüfus çok büyük zarar görecektir” dedi.

“2014’TEN BU YANA 2,7 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA YARDIMI YAPILDI”

Öte yandan Austin, 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesinin ardından ABD’nin Ukrayna’ya 2,7 milyar dolar değerinde savunma yardımı yaptığını belirtti. Austin, “Bu haftanın başlarında binlerce ABD askerini hazır olma emrine verdik. NATO müdahale kuvvetlerini harekete geçirirse, bu birlikler faaliyete hazır olacak” dedi.