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Atatürk, Selanik'te doğduğu evde duygu dolu törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde de törenle anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, "Ölümünün 81 yıl ardından verdiği mücadele ve gösterdiği hedefler halen yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

Atatürk, Selanik'te doğduğu evde duygu dolu törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde de törenle anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde duygu dolu anlar yaşandı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, "Ölümünün 81 yıl ardından verdiği mücadele ve gösterdiği hedefler halen yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

10 Kasım 2019 Pazar 14:09
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Atatürk, Selanik'te doğduğu evde duygu dolu törenle anıldı

SELANİK (Yunanistan)

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümün 81'inci yılında Selanik'te dünyaya geldiği evde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelenler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesi dolup taşarken, evin çevresinde binlerce kişi toplandı. Yunanistan saatine göre saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.  Marşın bitiminin ardından Atatürk Evi etrafında toplananlar ise hep bir ağızdan 10'uncu Yıl Marşı'nı söylerken, duygu dolu anlar yaşandı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları atılırken, bazı ziyaretçiler gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün verdiği mücadele ve gösterdiği hedeflerin yolumuzu aydınlattığını belirterek, "Çağının tüm büyük liderleri gibi Atatürk'te modern zamanın eleştirisinden payını almıştır. Şaşırtıcı olan ise bu eleştirici sürecin her defasında onun öngörülerini haklı sonuçlar ortaya çıkarılmasıdır. Atamızın yaşarken geçekleştirdikleri kendi dönemi için devrimsel niteliktedir. Ancak bunun da ötesinde o günün yaptıkları teknik ve siyasal meselelerinin çözümü bakımından da halen güncelliğini korumaktadır. Cumhuriyet, modern ordu, çağdaş eğitim devletlerin egemen eşitliği ve komşularla kurulan dostluklar gibi kurumsal yapılar bugün de devletimizin öncelikleri olmayı sürdürüyor. Çanakkale'de aldığı inisiyatifle zafere giden ilk adımı atan Sakarya'da kalıpların dışında bir savunmayla askeri dehasını ortaya koyan ve bağımsızlıktan sonrada Cumhuriyet devrimleriyle Türkiye'yi modern uluslara denk seviyeye getiren Atatürk'ü bir cümlede tanımlamam gerekirse savaşın değişmeyen doğasını ve barışın kıymetini bilen en iyi bir asker ve devlet adamı derim" dedi.

'SAYGI İLE ANIYORUZ'

Törene katılan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ise ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılanda rahmet ve saygı ile andığını belirterek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün vefatının 81'inci yıl dönümü. Başta şahsını ve bütün milli mücadelede şehit olmuş, gazi olmuş bütün silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Her yıl 10 Kasım'da gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü evinde anıyoruz. Tekirdağ'dan Süleymanpaşa belediyesi olarak meclis üyelerimiz ile geldik. Buradayız Ata'mızın huzurundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başarılarıyla mazlum milletlere örnek olmuş bir şahsiyet. Özellikle Balkan topraklarında farklı bir sevgiyle anılıyor. Kendisini rahmet ve minnet şükranla anıyorum" diye konuştu.

'GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Selanik'e Atatürk'ü anmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen doktor Şenal Çalpar(85), Ata'nın doğduğu evi ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. Albay eşinin vefat ettiğini belirte Çalpar, "Doğma büyüme Kıbrıslıyım vatanın ne hale geldiğini gördükçe üzülüyorum. Çocukluğumdan beri İngiliz idaresindeydik. Annem bize küçükken sandığı açar Türk bayrağını gösterirdi. Bu bizim bayrağımız kızım evlatlarım derdi. İngiliz bayrağı bizim değil. Ben bunları bildiğim için Ata'mın huzurunda hürmetle eğilmek için geldim. Sırf Ata'mın doğdu evi göreyim istedim. Buradaki öğrencileri gördükçe iftihar ediyorum. Öğrencilerimizin Atatürk'ün sevgisiyle büyüsün" diye gözyaşları döktü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiSelanik81 IlZiyaretçi
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