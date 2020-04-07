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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 74 bin 816’ya, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 milyon 348 bin 184’e yükseldi. Koronavirüs salgınıyla dünyada ilk karşılaşıp ilk kontrol altına alan kıta olan Asya'da günlük ölüm ve vaka sayılarındaki artışta değişiklik olmaması dikkat çekiyor.

07 Nisan 2020 Salı 12:35
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu

GÜNEY KORE - Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili Asya ülkelerinden ölüm ve vaka sayılarına ilişkin son veriler açıklandı. Japonya’da salgına karşı 3 bin 906 kişi enfekte olurken, 592 kişi iyileşti. Koronavirüs salgınına ilişkin 92 kişi ise yaşamını yitirdi. Tayland’da toplamda 2 bin 220 kişinin enfekte olduğu, aralarından 793 kişinin iyileştiği belirtilirken; 26 kişinin de virüse yenik düştüğü ifade edildii.

SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ YOK

Singapur’da ise bin 375 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 344 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 6'da kaldı.

HİNDİSTAN’DA ÖLÜ SAYISI 136

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da ise 4 bin 778 kişide koronavirüs tespit edilirken; 136 kişinin öldüğü, enfekte kişilerin arasında bulunan 382 kişinin de iyileştiği duyuruldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Asya ülkeleriKoronavirüs BilançosuSingapur
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