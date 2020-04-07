Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu

GÜNEY KORE - Dünyayı sarsan koronavirüs salgınıyla ilgili Asya ülkelerinden ölüm ve vaka sayılarına ilişkin son veriler açıklandı. Japonya’da salgına karşı 3 bin 906 kişi enfekte olurken, 592 kişi iyileşti. Koronavirüs salgınına ilişkin 92 kişi ise yaşamını yitirdi. Tayland’da toplamda 2 bin 220 kişinin enfekte olduğu, aralarından 793 kişinin iyileştiği belirtilirken; 26 kişinin de virüse yenik düştüğü ifade edildii.



SİNGAPUR'DA ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ YOK



Singapur’da ise bin 375 kişiye koronavirüs teşhisi konulurken; 344 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 6'da kaldı.



HİNDİSTAN’DA ÖLÜ SAYISI 136



1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da ise 4 bin 778 kişide koronavirüs tespit edilirken; 136 kişinin öldüğü, enfekte kişilerin arasında bulunan 382 kişinin de iyileştiği duyuruldu.