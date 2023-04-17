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Astana, nisan ayının ortasında yoğun karla mücadele ediyor

Kazakistan'ın başkenti Astana'da nisan ayının ortasında yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

17 Nisan 2023 Pazartesi 13:26
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Astana, nisan ayının ortasında yoğun karla mücadele ediyor
Astana

Astana, bir aylık yağış miktarının iki günde kaydedildiği yoğun karla mücadele ediyor. Başkent sokakları ile ana caddelerinde kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Yaklaşık binden fazla araç ve 2 binden fazla görevli kenti kardan temizlemeye çalışıyor. Yoğun yağış nedeniyle trafiğin yavaşladığı Astana'da okullarda uzaktan eğitime geçildi.

Bazı kişilerin araba yerine ata bindikleri görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Nisan ayının ortasında yağan kar, yaz lastiğine geçen sürücüleri de olumsuz etkiledi.

Astana Emniyet Müdürlüğü, son 24 saatte yollarda 144 trafik kazasının meydana geldiğini ve iki kişinin yaralandığını bildirdi.

Başkentte kar yağışının yarına kadar sürmesinin, 19 Nisan'dan itibaren ise sıcaklıkların aniden artmasının beklendiği duyuruldu.

Ülkedeki 15 kara yolu olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AstanaNişanKar
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