Arap ülkelerindeki camilerde depremlerde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazları kılınacak

Beyrut

Orta Doğu ülkelerindeki birçok camide depremde hayatını kaybedenler için bugün cuma namazını müteakiben gıyabi cenaze namazları kılınacak ve dua edilecek. Bazı camilerde depremzedeler için yardım toplanacak.

İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için bugün gıyabi cenaze namazı kılınacağı bildirildi. Camilerde "Türkiye ve Suriye'nin her türlü felaketten korunması" için dua edileceği belirtilen açıklamada, cuma hutbelerinde "Müslümanların kardeş ve yekvücut olduğu, dolayısıyla Türkiye ile Suriye'de deprem felaketi nedeniyle zor durumda bulunanların yardımına koşulması gerektiği" konusunun işleneceği aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa’da da bugün Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Hutbelerde yardım çağrısı yapılacak

Suudi Arabistan İslami İşler Bakanı Abdullatif Al eş-Şeyh'in talimatıyla cuma hutbelerinde cemaate, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına katılma çağrısı yapılacak.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid de "asrın felaketi" olarak nitelenen depremler nedeniyle "dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Suriye'de yaşamını yitirenler için ülke genelindeki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı kılınması" talimatı verdi. Birleşik Arap Emirlikleri Fetva Konseyi ise depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyalarına destek çağrısı yaptı. Konseyin bu çağrıyı ülkedeki camilerde okunacak cuma hutbelerinde de tekrar etmesi bekleniyor.

Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayiye, ülkedeki tüm camilerde cuma namazı sonrası deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınması kararı alındığını duyurdu.

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan da deprem nedeniyle yaşamını yitirenler için üzüntülerini belirten yazılı açıklama yaptı. Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Deryan, tüm camilerde cuma namazından sonra depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısında bulundu.

Bahreyn'de de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için ülkedeki tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Libya'nın başkenti Trablus’taki Bin Nabi Camisi'nde cuma namazına müteakiben, depremde vefat edenler için kılınacak gıyabi cenaze namazı sonrası bir taziye programı düzenlenecek. Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz da burada hazır bulunarak taziyeleri kabul edecek.