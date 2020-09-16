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Arap Ligi’yle ilişkileri yeniden gözden geçirme fikrini değerlendiriyoruz

Filistin Başbakanı Iştiyye, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmaya tepki göstererek, " Yapılan anlaşma Filistin'e ihanettir. Arap Ligi’yle ilişkileri yeniden gözden geçirme fikrini değerlendiriyoruz" dedi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:40
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Arap Ligi’yle ilişkileri yeniden gözden geçirme fikrini değerlendiriyoruz

FİLİSTİN - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasındaki ilişkileri tamamen normalleştirmek üzere ABD'nin başkenti Washington'da imzalanan anlaşmaya tepki gösterdi. Demirören Haber Ajansı ( DHA) açıklamalarda bulunan  Filistin Başbakanı Iştiyye, "Arap ulusunun tarihine sürülmüş en büyük kara leke. Bu anlaşma Filistin ve Filistin halkının verdiği özgürlük mücadelesini zedelemiştir. Anlaşma Filistin'e ihanettir." dedi. 
 

"ANLAŞMA İSRAİL'İN  FİLİSTİN TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ SÜRDÜRMESİNE CESARET VERDİ
 

"Arapların omurgasına ve ortak Arap çalışmasına vurulan bu darbe, İsrail'e ve onun koruyucusuna hizmet etmek anlamına gelmektedir" diyen İştiyye, " Sözde anlaşma Filistin davasının savunulması çabalarına yeni bir darbe vurmakla birlikte, İsrail'i, Filistin'e yönelik gayri meşru uygulamalarını ve Filistin topraklarındaki işgali kalıcı hale getirmeye yönelik girişimlerini sürdürme konusunda daha da cesaretlendirmiştir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Arap Ligi’ni beceriksizlik sembolü olarak tasvir eden Iştiyye, kabinenin, Başkan Mahmoud Abbas’ın “Arap Ligi’yle Filistin ilişkilerini, yeniden gözden geçirme” fikrini değerlendirdiğinin altını çizmek istediklerini dile getirdi.
 

İSRAİL İLE BAE VE BAHREYN ARASINDAKİ ANLAŞMA

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde  Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalanmıştı. Törene Trump'ın yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katılmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Filistin Başbakanı Iştiyyeİsrail Ile Birleşik Arap EmirlikleriArap LigiBahreyn
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