Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.363,04
ALTIN
1.161,59
DOLAR
18,80
STERLİN
23,32
EURO
20,41
Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulum ve işletme ihalesi
Güneş enerjisinden elektrik üretim...
TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alınacak
TİGEM 50 sözleşmeli teknik...
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu
2023/1. Dönem Çarşı ve...
40 ilde 443 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak
40 ilde 443 muhtelif...
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık daire ve dükkanlar
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

AP'de yolsuzluktan tutuklanan Eva Kaili'nin yerine yeni başkan yardımcısı seçildi

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve AP başkan yardımcılığından alınan Yunan milletvekili Eva Kaili'nin yerine yeni AP Başkan Yardımcısı Marc Angel oldu.

18 Ocak 2023 Çarşamba 15:10
AP'de yolsuzluktan tutuklanan Eva Kaili'nin yerine yeni başkan yardımcısı seçildi

BRÜKSEL - Kaili'den sonra boşalan 14 AP başkan yardımcılığından biri için Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurul oturumunda seçim yapıldı.

Seçimi, Sosyalist ve Demokratlar İttifakı üyesi Lüksemburg milletvekili Marc Angel, geçerli 590 oyun 307'sini alarak kazandı.

Böylece 1984'ten beri ilk kez bir Lüksemburglu milletvekili AP başkan yardımcılığına gelmiş oldu. 2019'da parlamentoya giren Angel, çevirmenlik, felsefe ve turizm eğitimi aldı.

AP'nin önceki başkan yardımcılarından Eva Kaili, Belçika'da yürütülen yolsuzluk soruşturmasında geçen ay gözaltına alınmış ve tutuklanmış, ardından başkan yardımcılığı görevi sona erdirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eva KailiAP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB, sanayisini ve Ukrayna'yı desteğe devam edecek
AB, sanayisini ve Ukrayna'yı desteğe devam edecek
Polis Lützerath'taki madene karşı çıkan çevrecilere sert müdahalede bulundu
Polis Lützerath'taki madene karşı çıkan çevrecilere sert müdahalede bulundu
Endonezya'da 6 ve 7 büyüklüğünde iki deprem
Endonezya'da 6 ve 7 büyüklüğünde iki deprem
Fed ABD'nin 6 büyük bankasından iklim riski analizi istedi
Fed ABD'nin 6 büyük bankasından iklim riski analizi istedi
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek
Rus ordusu asker sayısını 1,5 milyona çıkaracak
Rus ordusu asker sayısını 1,5 milyona çıkaracak
Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor
Belçika'da 200 kalem ilaç bulunamıyor
Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite özür diledi
Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite özür diledi
İtalya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 8,1 ile son 37 yılın zirvesinde
İtalya'da enflasyon, 2022'de ortalama yüzde 8,1 ile son 37 yılın zirvesinde

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi