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AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen ismi Kaili serbest bırakıldı

Belçika'daki Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen yüzü Yunan milletvekili Eva Kaili şartlı tahliye edildi.

14 Nisan 2023 Cuma 14:46
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AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının en bilinen ismi Kaili serbest bırakıldı

BRÜKSEL AA- Kaili, Belçika'nın başkenti Brüksel'de tutulduğu cezaevinden çıkarak AP yakınındaki evine geldi. Yunan basının yoğun ilgi gösterdiği Kaili, babası ve avukatıyla evinin bulunduğu binaya girdi.

Binaya girerken içinde bulunduğu aracın camını kısa bir süre açarak Yunan basınına konuşan Kaili, 2 yaşındaki kızını göreceği için mutlu olduğunu söyledi. 44 yaşındaki Kaili, avukatıyla birlikte hakkındaki iddialara karşı savaşacağını belirtti.

AP bağlantılı soruşturmada Aralık 2022'de tutuklanan AP'nin eski başkan yardımcısı Eva Kaili, soruşturma kapsamında serbest bırakılan son tutuklu oldu. Yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama gibi suçların araştırıldığı soruşturmanın en bilinen ismi Yunan milletvekili Eva Kaili'ydi.

Soruşturmayı yürüten Belçika makamları, bazı AP milletvekilleri ve çalışanlarını, rüşvet karşılığında nüfuzlarını kullanarak başka ülkeler adına AP'deki ekonomik ve siyasi karar alma mekanizmalarına etki etmekle suçluyor. Suçlamalarda adı geçen Katar ve Fas iddiaları reddediyor.

Kaili'nin yanı sıra Kaili'nin erkek arkadaşı AP çalışanı Francesco Giorgi, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca soruşturma çerçevesinde aralık ayında gözaltına alınmıştı.

Bazı evlerde yapılan aramalarda 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmişti.

Belçika makamları, Panzeri'nin itiraflarının ardından soruşturmayı AP'nin Belçikalı milletvekili Marc Tarabella ve İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino da kapsayacak şekilde genişletmiş, 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. Tarabella Belçika'da, Cozzolino İtalya'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada gözaltına alınan ve tutuklananların hepsi elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulmak üzere tahliye edildi. Cozzolino da hala Napoli'de ev hapsinde tutuluyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Eva Kaili şartlı Tahliye
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