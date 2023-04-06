Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.944,38
ALTIN
1.249,90
DOLAR
19,26
STERLİN
24,17
EURO
21,08
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Antarktika'da eriyen buz tabakaları tahmin edilenden daha kısa sürede yok olabilir

Yapılan bir araştırma, Antarktika'da buz tabakalarının tahmin edilenden daha kısa sürede eriyebileceğini ortaya koydu.

06 Nisan 2023 Perşembe 15:34
0 Okunma
Antarktika'da eriyen buz tabakaları tahmin edilenden daha kısa sürede yok olabilir
Ankara

"Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, İngiltere'deki Newcastle Üniversitesinden bir grup bilim insanı, küresel deniz seviyesinin yükselmesini inceleyen bir çalışma yaptı.

Çalışmada, Norveç deniz tabanı ve açıklarında yer alan buz tabakaları incelendi.

Bilim insanları, Norveç kıyılarındaki buz tabakalarının günde 600 metreye kadar geri çekildiğini tespit etti.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Antarktika'daki buzul kütlelerinin günde 30 metreden fazla geri çekildiği belirtildi.

Bunun yanı sıra çalışmada, iklim değişikliği nedeniyle Antarktika'da eriyen buz tabakalarının okyanuslardaki su seviyesinin yaklaşık 1 santimetre yükselmesine neden olduğu kaydedildi.

Araştırmanın sonucunun, Grönland ve Antarktika'daki buzun ne kadar hızlı eriyebileceğine ve küresel deniz seviyelerini yükseltebileceğine ışık tutacağı ifade ediliyor.

Konuya ilişkin BBC'ye açıklama yapan İngiltere'deki Newcastle Üniversitesinden Dr. Christine Batchelor, sıcaklık artışı bu şekilde devam ederse okyanus seviyelerinin yükseleceğine işaret etti.

Bilim insanları, buz kütlelerinin tahmin edilenden daha kısa sürede eriyebileceğini belirterek, buz kütlelerinin bu şekilde erimesi durumunda okyanus sularının yükselmesinin büyük etkileri olacağı uyarısında bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AntartikaBuzullar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna konusunu görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve BM Genel Sekreteri Guterres Ukrayna konusunu görüştü
Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü'ne göre, bankalar Müslümanlara ayrımcılık yapıyor
Hollanda Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Koordinatörü'ne göre, bankalar Müslümanlara ayrımcılık yapıyor
Silvio Berlusconi'nin lösemi olduğu ve kemoterapiye başladığı iddia edildi
Silvio Berlusconi'nin lösemi olduğu ve kemoterapiye başladığı iddia edildi
Almanya Başbakanı Scholz'a iklimi daha fazla koruması için "Açık Mektup" gönderildi
Almanya Başbakanı Scholz'a iklimi daha fazla koruması için "Açık Mektup" gönderildi
BAE'nin gazı Çin yuanıyla fiyatlandırması dolar üzerindeki baskıyı artırıyor
BAE'nin gazı Çin yuanıyla fiyatlandırması dolar üzerindeki baskıyı artırıyor
Kremlin: NATO'nun Rus sınırlarına yakınlaşmasına karşı gerekli önlemler alınıyor
Kremlin: NATO'nun Rus sınırlarına yakınlaşmasına karşı gerekli önlemler alınıyor
Fransızlar, emeklilik reformu karşıtı 11. kitlesel gösteriler için sokağa iniyor
Fransızlar, emeklilik reformu karşıtı 11. kitlesel gösteriler için sokağa iniyor
Portekiz'de demir yolu çalışanları greve gitti
Portekiz'de demir yolu çalışanları greve gitti
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi