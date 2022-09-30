Antarktika'da, bilimsel araştırma istasyonlarındaki kadınlara cinsel taciz

AVUSTRALYA - Avustralyalı bilim insanının raporu, Antarktika Bilimsel Araştırma istasyonlarında çalışan kadınların uğradığı cinsel taciz ve ayrımcılığı ortaya koydu. Çevre Bakanı raporla ilgili dün açıklama yaparak “Şok oldum ve hayal kırıklığına uğradım. Kesinlikle açık konuşayım: hiçbir işyerinde cinsel tacize veya uygunsuz davranışa yer yoktur” dedi.



Avustralya Antarktika Bölümü (AAD) tarafından görevlendirilen Tazmanya Üniversitesi’nden Doçent Meredith Nash’in raporu, Antarktika’daki bilimsel çalışma istasyonlarında kadınların uğradığı cinsel taciz ve ayrımcılığı ortaya koydu. Doçent Nash, Avustralya devletinin yönetimi altında olan bu istasyonlarda çalışan 22 kadınla röportaj yaptı, 12 ay boyunca istasyon çalışanlarıyla gayri resmi görüşmeler gerçekleştirdi ve komite toplantılarına katıldı. Elde ettiği sonuçları bu yıl başlarında AAD'ye raporlayan Nash, kadınların Genel Merkez’de ‘her gün’ cinsiyetçilik örneği yaşandığını vurgulayarak ofislerin duvarlarında pornografik şakaların ve çizimlerin yer aldığını ifade etti.



DAVETSİZ FİZİKSEL TEMASLAR VE CİNSEL BİRLİKTELİK TALEPLERİ



Nash kadınların yaşadığı olayları şöyle tanımladı;



“Katılımcılar, kadınların davetsiz fiziksel temas veya jestler, istenmeyen cinsel birliktelik talepleri, cinsel yorumlar, şakalar veya imalar, saldırgan veya pornografik materyallerin gösterilmesi ve cinsiyete dayalı hakaret veya alaylar ve istenmeyen davetler dahil olmak üzere bir dizi tacize maruz kaldıklarını gözlemledi.”



“RAPORU NE KADAR CİDDİYE ALDIĞIMI BİLMENİZİ İSTERİM”



Avustralya Çevre ve Su Bakanı Tanya Plibersek, Nash’in raporunun özetini bakanlık sayfasından dün yayınlatarak rapordan kısa bir süre önce haberi olduğunu, insanların hikayelerini okudukça şok olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti.



Bakan Plibersek “Kesinlikle açık konuşayım: hiçbir işyerinde cinsel tacize veya uygunsuz davranışa yer yoktur. Avustralya Antarktika Bölümü bir istisna değildir. Antarktika'daki uzak istasyonlarımız istisna değildir. Bu raporu ne kadar ciddiye aldığımı bilmenizi isterim. Raporda özetlenen davranışlar kabul edilemez ve kabul edilmeyecek. Bölümün yaptığı iş çok önemlidir: ulusal çıkarlarımız, bilim ve çevre için, bu gezegenin geleceği için. Önyargı ve tacizle lekelenip küçültülemeyecek kadar önemlidir” dedi. Bakanlık dün yaptıkları ayrı bir açıklamayla bağımsız soruşturma başlattıklarını belirtti. Soruşturmayı yürütecek kişinin özgeçmişini de yayınlayan bakanlık, 12 Aralık’a kadar konuyla ilgili soruşturma sonuçlarını açıklayacaklarını vurguladı.