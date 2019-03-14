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Anlaşmasız Brexit’e hayır

İngiltere Parlamentosu anlaşmasız Brexit’e hayır dedi

Anlaşmasız Brexit’e hayır

İngiltere Parlamentosu anlaşmasız Brexit’e hayır dedi

14 Mart 2019 Perşembe 09:56
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Anlaşmasız Brexit’e hayır

(DHA) 

Parlamento’da yapılan kritik oylamada, milletvekilleri İngiltere’nin Avrupa Birliği üyeliğinden bir anlaşma olmadan ayrılmama kararını oy birliği ile kabul etti.

Hükümet kararı 278'e karşı 321 oyla alındı.

İngiltere Parlamentosu’nda perşembe günü yapılacak oylamada da milletvekillerine Brexit’in ertelenmesini isteyip istemedikleri sorulacak.

Bu oylamanın geçmesi ve Avrupa Birliği’nin kabul etmesi halinde  İngiltere öngörüldüğü gibi 29 Mart’ta üyelikten ayrılacak.

Oylama sonuçlarının açıklanmasından sonra Parlamento’da konuşan Başbakan May, bu sonuçlarla, Avam Kamarası’nın bir anlaşma olmadan üyelikten ayrılmak istemediğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Bu hafta İngiltere’nin Brexit sürecindeki en kritik oylamaları yapılıyor.

Önceki gün de İngiltere Parlamentosu, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının koşullarını belirleyen ve yeniden düzenlenen anlaşmayı ikinci kez reddetmişti.

İngiltere Parlamentosu’nda kritik oylamalar devam ederken İngiltere’nin Brexit kararını protesto edenler Parlamento karşısında gösterilerini sürdürüyor.

AB Bayrakları ile Parlamento önünde gösteri yapanlar, Brexit’in olmaması ve İngiltere’nin üyelikte ayrılmaması gerektiğini söyleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anlaşmasız BrexitBrexitİngiltere
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