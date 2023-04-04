Amsterdam'da gürültü kirliliği sebebiyle 2025'ten itibaren gece uçuşları yapılmayacak

AMSTERDAM AA- Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın, gürültü kirliliği sebebiyle 2025’ten itibaren gece ve özel jet uçuşlarını yasaklayacağı bildirildi.

Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre; daha sessiz, temiz ve iyi bir hava taşımacılığı için 2025'ten itibaren 00.00-06.00 saatlerinde uçakların kalkışına ve 00.00-05.00 saatlerinde uçakların inişine izin verilmeyecek.

Açıklamada, özel jet ve çok gürültü çıkaran uçak modellerinin de Schiphol Havalimanı'nı kullanımının yasaklanacağı kaydedildi.

Yapılması planlanan yeni kalkış pistinin yapımından vazgeçildiği aktarılan açıklamada, Schiphol Üst Yöneticisi (CEO) Ruud Sondag'ın uçuş yasaklarına ilişkin "Çalışanların, yolcuların, komşuların, politikacıların ve toplumun güvenini yeniden kazanmak için mevcut önlemler çerçevesinde tek yol bu." ifadelerine yer verildi.

Özel jetler uçamayacak

Açıklamada, gece uçuş yasağının yılda 10 bin daha az uçuş anlamına geldiği belirtilirken gürültü sebebiyle Schiphol çevresinde yaşayan 17 bin 500 kişinin daha az rahatsızlık yaşayacağı ve uyku problemi çeken kişi sayısının 13 bin azalacağına dikkat çekildi.

Özel jetlerin ticari uçuşlara göre kişi başı 20 kat daha fazla karbon ayak izi salınımına sebep olduğu kaydedilen açıklamada, 2025 itibarıyla özel jetlerin uçuşlarının tamamen sonlandırılacağı ifade edildi.

Karara farklı tepkiler geliyor

Hollanda Kraliyet Hava Yolları KLM'den karara ilişkin yapılan açıklamada, "Hava yolu firmalarını ciddi anlamda etkileyen bir kararı firmaları dahil etmeden" alınmasına tepki gösterilirken karara ilişkin görüşlerini diğer hava yolları firmalarıyla birlikte Altyapı ve Su İdaresi Bakanlığına iletecekleri bilgisine yer verildi.

Karara, yeşil ve sol parti milletvekilleri destek verirken Başbakan Mark Rutte'nin Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) milletvekili Daniel Koerhuis, kararı "tek taraflı" diyerek eleştirdi.

Hollanda'da çevreci gruplar, uçuş sayılarının azaltılması ve hava yoluyla daha az seyahat edilmesi amacıyla Kasım 2022'de Schiphol Havalimanı'nda protesto düzenlemiş ve özel jetlerin bulunduğu piste girerek jetlerin kalkışını engellemişti.