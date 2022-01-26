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Amerika’da dehşet! Virginia’daki Türk kadın öğretmen 5 gün önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü!

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Virginia eyaletinde eski koca dehşet saçtı!  38 yaşındaki genç Türk öğretmen Bengü Beachley'i öldüren eski koca, intihar etmeden önce eski eşinin annesini de yaraladı. 38 yaşındaki Amerikalı Türk Bengü Beachley olay yerinde hayatını kaybetti.

26 Ocak 2022 Çarşamba 12:17
Amerika’da dehşet! Virginia’daki Türk kadın öğretmen 5 gün önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü!

Haber: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington DC

Başkent Washington yakınlarındaki Virginia eyaletinin Bealeton şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Türk kadın Bengü Beachley yalnızca 5 gün önce boşandığı eski eşi John Beachley tarafından öldürüldü.

38 yaşındaki ilkokul öğretmeni Bengü Beachley uzun süredir yaşadığı sorunlar nedeniyle 51 yaşındaki eşinden boşanmak için dava açtı, çift 18 Ocak’ta boşandı. Ancak boşanmayı bir türlü kabullenemeyen Amerikalı eş, Türk kadının evine gelerek tartışmaya başladı. Eski eş John Beachley yanında getirdiği silahıyla önce eski eşini öldürdü ardından Bengü Beachley’nin annesi Semra Metin’i yaraladı.  Sonrasında silahı kendisine doğrultan adam intihar etti.

Boşanma davasının sonuçlanmasından sadece 5 gün sonra 23 Ocak Pazar günü meydana gelen olay sonrası, komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Semra Metin'in tedavisi ise sürüyor.



İngilizce öğretiyordu

Bengü Beachley, 4 yıldır Grace Miller İlköğretim Okulu'nda ana dili İngilizce olmamasına rağmen öğrencilere İngilizce öğretiyordu.

Okuldan yapılan açıklamada ‘Çok üzgünüz, yastayız. Çok değerli bir öğretmenimizi kaybettik. Bu kaybımız birçok öğrenciyi, personeli ve okul topluluğumuzun üyelerini etkileyeceğini biliyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz’ ifadelerini kullandı.



Son paylaşımı: ‘Güzel bir gün’

Genç öğretmen en son boşanmanın gerçekleştiği 18 Ocak’ta Facebook'tan ‘Güzel bir gün’ paylaşımı yapmıştı...

Merhumun cenazesinin Amerika’dan Türkiye’ye naklinin gerçekleşmesi için arkadaşları tarafından internet üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.

https://www.gofundme.com/f/help-send-our-beloved-beng-home-to-turkey



38 yaşındaki Bengü Beachley’in ölümü tanıdıklarını yasa boğdu. Sosyal medya üzerinden üzüntüsünü dile getiren arkadaşları Bengü'nün arkasından paylaşımlarda bulundu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
VirginiaWashingtonBengü Beachley
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