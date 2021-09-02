Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 20 yıldan sonra Afganistan’dan ayrılmasının ardından ABD Savunma Bakanı Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley ilk kez açıklama yaptı



ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi tamamlandı fakat tartışmalar hala devam ediyor. İlk olarak ABD Başkanı Joe Biden kameraların karşısına geçti ve Afganistan'dan tahliye operasyonunu olağanüstü bir başarı olarak değerlendirdi.





Haber: Anıl Sural

Fotoğraf Editörü: Rona Doğan

Önce Vatan Washington DC – Pentagon

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Genelkurmay Başkanı General Mark A. Milley, Pentagon’da çekilme gerçekleştirdikten sonra ilk kez kameraların karşısına geçti.



Gerçekleşen basın toplantısında Afganistan’dan çekilme operasyonuna ilişkin bilgiler paylaştı.

ABD Savunma Bakanı Austin, tahliye operasyonunu koronavirüs ve bölgenin şartlarına rağmen gerçekleştirdiklerini ve bunun tarihi bir başarı olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Austin “Tarihi tahliye operasyonumuzu tamamladık ve Afganistan'daki savaşın son görevini bitirdik. Amerika'nın en uzun savaşı sona erdi. Hem Bakan hem de Afganistan’da görev yapan bir gazi olarak kalbimiz bu süreçte hayatını kaybeden askerlerimizle. Bu savaşta en büyük bedeli ödeyen 2.461 Amerikan askerini ve personelini ve 20.000'den fazla yaralımızı ı hatırlıyoruz, bazıları hala dışarıdan göremediğiniz yaraları taşıyor.” ifadelerini kullandı.

6 bini Amerikalı toplam 124 bin 334 kişi tahliye edildi

Bakan Austin ayrıca “Amerikan tarihindeki en büyük sivil hava tahliyesini tamamladık. Kahramancaydı, tarihiydi ve tüm Amerikalıların cesaretleri ile merhametleri için askerlerimize teşekkür etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 6.000 Amerikan vatandaşını ve toplam 124.000'den fazla sivili tahliye etti ve hepsini bir pandeminin ortasında ve ciddi ve artan tehditler karşısında yaptık. Bunu gerçekleştirenlerle inanılmaz derecede gurur duyuyorum ve onlar bunu cesaret, beceri ve insanlıkla gerçekleştirdiler. ” dedi.

“Savaş sona erdi ama minnettarlığımız asla bitmeyecek. ”

Austin son olarak “Şimdi savaş bitti ve diplomatlarımızın ve kurumlar arası ortaklarımızın önderlik ettiği yeni bir bölüme giriyoruz. Tahliye edilen Afganları Körfez'deki ve Avrupa'daki ara üslerde geçici barınma yerlerinden çıkarmak ve yeni hayatlara başlamak için acil bir ekip çalışmasının parçasıyız. Afgan sivilleri kurtarmak ve barınak sağlamak için çok şey yapan ortaklarımıza teşekkür etmek için önümüzdeki hafta Körfez'e gideceğim. Bu savaşta hizmet eden herkese teşekkür etme zamanı, çünkü sahip olduğumuz en büyük varlık sizsiniz. Afganistan'da sevdiklerini kaybeden değerli aileler ülkemizin sizlere sonsuz teşekkürü ve daimi bir destek borcu var. Savaş sona erdi ama minnettarlığımız asla bitmeyecek. ” açıklamasını yaptı.

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de yaptığı açıklamada tahliye operasyonuna ilişkin detayları paylaştı. Milley, tahliye edilenlerin 9 farklı ülkedeki 26 değişik askeri üsse götürüldüklerini söyledi.

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Genelkurmay Başkanı Milley “Üç hafta önce bize bu görev verildi. Başlıca askeri görevler, Kabil'deki uluslararası havaalanını güvence altına almak ve savunmak, tüm büyükelçilik personelini tahliye etmek, çıkmak isteyen tüm Amerikan vatandaşlarını tahliye etmek ve Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen diğer Afganları tahliye etmek ve tüm ABD ordusunu eve getirmekti. ” açıklamasını yaptı.

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Milley ayrıca “Milletimizin tarihinde 2.977 masum insanın katledildiği o korkunç, karanlık Eylül gününün üzerinden neredeyse yirmi yıl geçti. Afganistan'da ve dünyanın dört bir yanındaki teröristleri yenmek için yorulmadan savaştık. Milletimiz 1 trilyon doların üzerinde para harcadı ve en önemlisi 2.461 asker, denizci, havacı ve deniz piyadesi hayatını kaybetti ve 20.691 yaralandı. Afganistan'da görev yapan üniformalı bizler için, bizim yanımızda acı çeken ve fedakarlık yapan ailelerimize minnettarız. ” ifadelerini kullandı.

ABD’nin ISIS-K terör örgütüne karşı Taliban'la işbirliği yapıp yapmayacağı sorusuna da ABD Savunma Bakanı Austin, bu konuda bir tahmin ya da yorum yapmak için erken olduğunu söyledi.