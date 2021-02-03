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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos görevinden ayrılıyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon, şirketin üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurdu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 11:46
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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos görevinden ayrılıyor

ABD, (DHA)


ABD’li teknoloji firması Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, yılın üçüncü çeyreğinde görevini bırakacağını ve şirkette bulut bilişim işlerini yürüten Andy Jassy'ye devredeceğini açıkladı. Bezos’un çalışanlarına mail yoluyla duyurduğu kararında Amazon'da geliştirilmekte olan yeni ürünlere ve girişimlere odaklanmayı planladığını söyledi. Bezos şu ifadeleri kullandı:  "Amazon'un CEO'su olmak derin bir sorumluluk ve bu yorucu. Böyle bir sorumluluğunuz olduğunda, başka bir şeye odaklanmak zorlaşıyor." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDETicaretAmazonKurucuJeff BezosGörev
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