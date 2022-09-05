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Almanya’dan 65 milyar euroluk 'enerji' destek paketi

05 Eylül 2022 Pazartesi 11:39
Almanya’dan 65 milyar euroluk 'enerji' destek paketi

ALMANYA - Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, ülkede enerji krizinin önüne geçmek ve kışı iyi bir durumda atlatabilmek için 65 milyar euroluk enerji destek paketini açıkladı.

ZDF’e verdiği demeçte söz konusu paketi açıklayan Almanya Şansölyesi Scholz, özellikle düşük gelirli kişilerin desteklenmesinin önemli olduğunu belirtti. Scholz ayrıca Almanya’nın Ren-Vestfalya eyaletindeki Essen kentinde katıldığı bir etkinlikte enerji konusuna değindi. Scholz, “Rusya'nın fosil ihracatını diğer ülkelerin kararlarını etkileme aracı olarak kullanmasından kaynaklanabilecek tehdidi hızlı gördüğümüzü söyleyebiliriz” dedi.

“FİYATLAR HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

Şansölye Scholz, Almanya’nın iyi bir şekilde kışı geçirmesinin önemine vurgu yaparak “Elbette burada tek sorunun enerji arzı olmadığını biliyoruz, fiyatlar konusu da hayati önem taşıyor” dedi. Scholz destek paketlerinin vatandaşlara ve işletmelere, zor bir geçiş döneminde kolaylık sağlayacağına inandığını belirtti.

RUSYA, GAZ TEDARİKİNİ SÜRESİZ DURDURDU

Rusya enerji devi Gazprom, Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattındaki teknik arıza sebebiyle Avrupa’ya gaz akışını süresiz olarak durdurduğunu açıklamıştı. Gazprom, G7 Finans Bakanları Toplantısı’nda, Rusya’nın fon akışını engellemek için Rus petrolüne fiyat sınırı koyma kararı alınmasının ardından vanaları kapatmıştı.

ZELENSKİ: RUSYA, AVRUPA’YA KARŞI ENERJİ SAVAŞINA HAZIRLANIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Gazprom’un tedariki durdurma kararını değerlendirdiği konuşmasında, Rusya’nın bu kış her Avrupalının normal yaşantısını yok etmeye çalışacağını söyledi. Zelenski, “Bu günlerde Rusya, Avrupa üzerindeki enerji baskısını daha da artırmaya çalışıyor. Kuzey Akım boru hattından gaz tedariki tamamen durdu. Bunu neden yapıyorlar? Rusya, her Avrupalının normal yaşamını yok etmek istiyor. Bütün Avrupa'yı, her devleti zayıflatmak ve sindirmek istiyor. Rusya bunu konvansiyonel silahların gücüyle yapamadığı durumlarda, enerji silahlarının gücüyle yapıyor. Füzelerle saldıramadığı yere, yoksulluk ve siyasi kaosla saldırmaya çalışıyor. Bu kış Rusya, tüm Avrupa'ya karşı bir enerji saldırısına hazırlanıyor” demişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaEnerjiDestek Paketi
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