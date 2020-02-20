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Almanya’daki saldırı: Saldırgan dahil 11 ölü

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti.

20 Şubat 2020 Perşembe 11:31
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Almanya’daki saldırı: Saldırgan dahil 11 ölü

 

Polis, saldırganın saklandığı eve yapılan operasyonda saldırgan ve yanında bir kişinin ölü bulunduğunu duyurdu. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. Ölenler arasında Türk kökenlilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Alman medyası saldırganın Tobias R. olduğunu; evde yanındaki ölü bulunan kişinin ise saldırganın annesi olduğunu duyurdu.

Güney Hessen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, saldırılar Heumarkt ve Kurt Schumacher caddeleri üzerindeki iki ayrı yerde gerçekleşti.

Saldırılar yerel saatle 22.00 sıralarında meydana geldi. Kafelere gerçekleştirilen saldırılardan ilkinde 3 kişi hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise buraya çok yakın mesafedeki bir başka kafeye düzenlendi. Burada da 5 kişi hayatını kaybetti. Polis, yaralılardan birinin daha sonra öldüğünü; ölü sayısının 9’a çıktığını duyurdu.


Alman polisleri 2 kişi olduğu iddia edilen ve koyu renk bir araçla kaçan saldırganları yakalamak için bir eve operasyon düzenledi. Polisin resmi sitesinden yapılan açıklamada operasyon düzenlenen evde saldırgan ve yanında bir kişinin cesedi ile karşılaştıkları, araştırmanın sürdüğü açıklandı.

Alman medyası saldırganın fotoğrafını yayınladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKafeCafeSilahSaldırıCinayet
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