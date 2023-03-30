Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.949,88
ALTIN
1.212,82
DOLAR
19,17
STERLİN
23,76
EURO
20,90
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Almanya’da kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine ilişkin pazarlık başarısız oldu

Almanya’da kitlesel uyarı grevlerinin eşlik ettiği kamuda ücret artışlarına ilişkin yürütülen müzakrelerin üçüncü turunda da anlaşma salanamadı.

30 Mart 2023 Perşembe 13:38
2 Okunma
Almanya’da kamu sektörü çalışanlarının ücretlerine ilişkin pazarlık başarısız oldu

Berlin

Almanya'nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, kamu sektöründe işverenler ve sendikalı çalışanların ücret artışlarına ilişkin 3 gün süren üçüncü tur müzakerelerinin başarısız olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Federal ve yerel kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan için yapılan toplu pazarlık turu, uzun ve çetin müzakerelerin ardından başarısız oldu.” denildi.

Kamu sektöründe işverenler ve sendikaların üç gün süren müzakerelerinin başarısız olmasının ardından, taraflar tahkime gidecek ve arabulucular ücret artışlarına ilişkin çözüm arayacak.

Tahkim döneminde yani Paskalya günlerinde kamu sektöründe yeni iş bırakmalar olmayacak.

Ver.di Sendikası Başkanı Frank Werneke, kendileri için sosyal olarak adil bir ücretin halen odak noktası olduğunu belirtti.

Kamu işverenlerinin, birçok işçinin durumunu görmezden geldiğini ifade eden Werneke, “Çalışanlardan, özellikle de düşük ve orta gelirlilerden gelen sinyal net. Gerçek bir enflasyon telafisine ihtiyacımız var.” ifadesini kullandı.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise sendikaların işverenlerle anlaşmaya varması için uzun bir yol kat ettiklerini belirterek, "Ancak sendikalar bir anlaşmaya hazır değildi." dedi.

Kamu sektörü işverenlerinin yüzde 8'lik bir maaş zammı veya ayda en az 300 avro teklif ettiğini bildiren Faeser, işverenlerin ayrıca yüksek enflasyon karşısında vergisiz bir kereye mahsus olmak üzere çalışanlara 3 bin avroluk ödeme yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Öte yandan, 27 Mart’ta Ver.di ile Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) çağrısının ardından Almanya'da son 31 yılın en büyük 24 saatlik ulaşım grevi yapılarak uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümü durma noktasına gelmişti.

Bu arada, Ver.di, toplu taşıma ve havaalanları da dahil olmak üzere kamu sektöründe yaklaşık 2,5 milyon çalışan adına müzakere yürütürken, EVG, Deutsche Bahn ve belediye ulaşım şirketlerinde yaklaşık 230 bin çalışan için pazarlık yapıyor.

Ver.di, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonun etkilerine karşı çalışanlara yüzde 10,5 veya en az 500 avro ücret artışı istiyor.

EVG ise çalışanların ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla ücret talep ediyor.

Öte yandan, Almanya'da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKamu SektörüÇalışan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasından İsrail dışında tüm bölge ülkeleri memnun
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
Kazakistan Başbakanı yeniden Alihan İsmailov oldu
ABD'de iki askeri helikopterin düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
ABD'de iki askeri helikopterin düşmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi
AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor
AB, yenilenebilir enerji hedeflerini yükseltiyor
Tank desteği artan Ukrayna ordusunda tankçıların eğitimleri yoğunlaştı
Tank desteği artan Ukrayna ordusunda tankçıların eğitimleri yoğunlaştı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişi engellenmek istendi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın, İngiltere'de Kıbrıs konulu konferansa girişi engellenmek istendi
Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yla bir araya geldi
Emine Erdoğan, New York'ta Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'yla bir araya geldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi