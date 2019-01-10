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Almanya’da havalimanlarındaki grev, 600’ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu
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Almanya’da havalimanlarındaki grev, 600’ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu

Almanya'da Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik  personelinin 24 saatlik uyarı grevine gitmesi 600'ün üzerinde uçuşun iptal edilmesine yol açtı.

Almanya’da havalimanlarındaki grev, 600’ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu

Almanya'da Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart havalimanlarında güvenlik  personelinin 24 saatlik uyarı grevine gitmesi 600'ün üzerinde uçuşun iptal edilmesine yol açtı.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:50
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Almanya’da havalimanlarındaki grev, 600’ün üzerinde uçuşun iptaline neden oldu

Köln Bonn Havalimanı’nda çalışan yaklaşık 430 Verdi Sendikası’na bağlı güvenlik işçisi uyarı grevi yaptı, havalimanında 144 uçuşun 142’si iptal edildi. Uyarı grevinin yapıldığı Köln ve Düsseldorf çıkışlı bazı hava yolu şirketlerin uçuşlarının bir bölümü Münster ve Frankfurt’a aktarılırken; Stuttgart çıkışlı uçuşlar Memmingen ve Münih’e yönlendirildi.

Uçak biletini satan hava yolu şirketleri müşterilerine uçuşların iptal edildiğini önceden duyurması sonrası Köln Bonn Havalimanı’nda yolcu trafiğinin sakin olduğu gözlendi. Havalimanının 2 numaralı istasyonu tamamen uçuşa kapatıldı.  Az sayıda güvenlik çalışanı iş aksatarak, 1 numaralı istasyonda görev aldı.

THY KÖLN MÜDÜRÜ DOĞAN: “HİÇ BİR UÇAĞIMIZIN UÇUŞU İPTAL EDİLMEDİ”

Türk Hava Yolları  (THY)  Köln Müdürü Nurullah Doğan “Bize gelen bilgiye göre Düsseldorf, Stuttgart ve Bonn dahil hiç bir uçağımızın uçuşu iptal edilmedi. Yalnız Köln Bonn’da 2 numaralı istasyon güvenlik elemanları çalışmadığı için 1 numaralı istasyondan yolcularımızı geçirdik” dedi.

“20 EURO’YU ÇOK GÖRÜYORLÜR”

DHA’ya konuşan Verdi Sendikasının Türk kökenli Sekreteri Özay Tarım, “Bugün başarılı bir gün geçirdik. Uyarı greviydi, bugün güvenlik personelini çağırdık bütün havalimanlarında. Düsseldorf, Köln-Bonn ve Stuttgart’ta katılım yüksek. Bu havalimanında yüzde 100 katılım var, uçaklar iptal oldu. Yani başarılı geçti onu söyleyebiliriz. Şu an saatlik 17 Euro işçilerin aldığı maaş. Biz 20 Euro istiyoruz. 20 Euroyu işverenler çok görüyor bize. Onun için tartışmadayız, toplu sözleşme ilerlemiyor. Bugünkü yaptığımız uyarı grevi işverene mesaj olsun, biz şu anki verdikleri parayı kabul etmiyoruz.” dedi.

Greve katılan güvenlik çalışanlarından bazıları DHA’ya şunları söyledi:

Gülşan Durukan: “Artık işverenler bilsinler, tek değiliz biz, Verdi var arkamızda, her şey daha iyi olacak inşallah.”

Arzu Altunsaray: “Evet burada çalışıyorum. Ve sonuna kadar devam edeceğim. Grevi kazanana kadar, sonuna kadar yürüteceğiz.”

Davut Can: “Ben Köln Bonn Havalimanı’nda çalışıyorum. Biz bugün hakkımızı arıyoruz. Hakkımız olan parayı almaya çalışıyoruz. Bakalım ne olacak”

Hentz Hans Peter: “Bugünkü hedefimiz işverenlerin işimize saygı duyması. Tüm eyaletlerde organize olduk, eyaletlerin tümünde çalışanların eşit ve dengeli maaşlar almasını istiyoruz.”

Sloganlar atan Köln Bonn Havalimanı güvenlik görevlileri sloganlar atarak kargo bölümüne yürüdü. Buradaki çalışanların işi yavaşlatması kargoya gelen araçlarda da aksamalara neden oldu.  Kargoya her gün yük getiren özel araç, TIR ve minübüs şoförlerinden bazıları düdük çalarak eyleme destek verdi.

Almanya genelinde 23 bin kişiyi ilgilendiren bu eylemde, Sendika tüm Almanya’daki çalışanların aynı ücreti almalarını talep ediyor. Verdi Sendikası kontrol noktalarında görev yapan çalışanlara saat ücreti olarak 20 avro talep ediyor. İşveren ise yıllık yüzde 1,8-2 oranında zam teklifi ediyor. Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak. Bu buluşmada da bir sonuç elde edilemezse, sendikanın ülke genelinde ve daha uzun süreli grev çağrısı yapması bekleniyor.

Pazartesi günü Berlin havalimanında 4 saatlik uyarı grevi yapılmış, 60’tan fazla uçuş iptal edilmiş, grev nedeniyle birçok yolcu mağdur olmuştu.

Yerel kaynaklara göre, üç havalanında bugün yapılması planlanan 1,057 uçuştan 643'ü iptal edildi. Bir günlük uyarı grevinden en az 110 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaHavalimanıUçuşGrev
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