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Almanya'nın maske talebini Türk işletmeler sağlıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında maske krizinin yaşandığı Almanya'da bugün itibariyle halkın toplu bulunduğu alanlarda maske zorunluluğu başlıyor. Türk işletmeciler ise gelen yoğun talep karşısında maske üretmeye başladı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konıuşan Türk işletmeciler, "Ürettiğimiz maskeler hakkında olumlu dönüşler aldık, günden güne talep arttı" dedi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 11:57
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Almanya'nın maske talebini Türk işletmeler sağlıyor

DORTMUND - Koronavirüsün diz çöktürdüğü Avrupa ülkelerinden biri de Almanya oldu. Koronavirüs salgınında maske krizinin yaşandığı Almanya'da bugün itibariyle halkın toplu bulunduğu alanlarda maske zorunluluğu uygulaması başlıyor. Almanya'daki yerel işletmecilerin maske talebine cevap vermeyince, tercih Türk işletmeciler oldu. Ülkede yaşayan gurbetçiler, artan talebi karşılamak için atalyölerde yoğun mesai harcıyor.


"MASKE TALEBİ ARTTI, GÜNLÜK KAPASİTEMİZİ ARTTIRDIK"


DHA'ya konuşan Almanya'nın Bochum kentindeki işletme sahibi Yüksel Kafali ile Sami Can, asıl işleri olan reklam,çadır dikme ve monte işlerine ara vererek, tüm kapasitelerini maske üretmeye ayırdı. Türk işletmeciler 14 çalışanıyla beraber maske talebini karşılamaya çalışıyor. Yüksel Kafali “Koronavirüs nedeniyle reklam ve çadır işlerimiz durma noktasına geldi. Almanya'da büyük ölçüde maske ihtiyacı ortaya çıkınca, zaten elimizde dikiş makinesi ve dikiş yapabilen arkadaşlarımız olduğu için, maske işine yöneldik. Ürettiğimiz maskeler hakkında olumlu dönüşler aldık, günden güne talep arttı. Günlük kapasitemizi, iki bine çıkarmak istiyoruz. Pazartesi için maske zorunluğunun açıklanmasıyla da, siparişlerimiz katlanarak arttı” dedi.


"ADETA PATLAMA YAŞADIK"


Dortmund ve Lünen kasabasında olmak üzere iki terzi dükkânı bulunan Erkan Temizkanoğlu ise “Koronavirüs salgını sonrasında diktiğim kumaş maskelerden çevremdeki insanlara sunmaya başladım, özellikle maske zorunluğu açıklanmasının ardından maske talebi patlaması yaşadık” dedi. Dört çalışanıyla birlikte rengarenk kumaş maske diken Temizkanoğlu “Son bir kaç gündür maske yetiştiremiyoruz. Almanya'da bizim gibi terzi ve benzeri manifatura işleri yapanlar, maske dikmeye başladı. Gelen siparişleri karşılamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMaske TalebiTürk Işletmeler
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