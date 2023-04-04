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Almanya'da yapılan araştırmaya göre polislerin bir kısmı Müslümanlara karşı ön yargılı

Almanya'da özellikle son yıllarda aşırı sağcılık şüphesiyle eleştirilen emniyet güçleriyle ilgili yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkede görev yapan polis memurlarının bir kısmının Müslümanlara karşı ön yargılı olduğunu ortaya koydu.

04 Nisan 2023 Salı 15:51
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Almanya'da yapılan araştırmaya göre polislerin bir kısmı Müslümanlara karşı ön yargılı

KÖLN AA- Federal İçişleri Bakanlığınca yapılan ve polis teşkilatındaki personelin günlük yaşam ile tutumlarını konu alan araştırmanın ara sonuçlarına göre, polis memurlarının yüzde 18'i Müslümanların ülkeye "aşırı yabancı" olduğu görüşünü savunuyor.

Polislerin yüzde 13'ü, Müslüman kültürünün Almanya'ya uyum sağladığını düşünürken bu görüşe katılmayanların oranı yüzde 50'nin üzerinde, kararsız olduklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 40 civarında bulunuyor.

Araştırmaya katılan polislerin yüzde 4'ü "Buradaki çok sayıda Müslüman, bazen kendimi ülkemde bir yabancı gibi hissetmeme neden oluyor" ifadesine tamamen katılıyor, yüzde 13'ü kısmen katılıyor ve yüzde 21'i kararsız olduğunu ifade ediyor.

Sonuçlara göre, çalışma saatlerinin öngörülemezliği ve ekipman eksikliği, çevik kuvvet polislerinin özellikle sık sık şikayet ettiği stres faktörleri arasında yer alıyor.

Ülkede aşırı sağcılık ve ırkçılık şüphesiyle eleştirilen emniyet personelinin görüşlerini öğrenmek amacıyla yapılan araştırmaya katılanların gönüllü personelden oluştuğu ve katılımın zorunlu olmadığı bilgisi paylaşıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Müslümanlara Karşı ön YargılıAlmanyada
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