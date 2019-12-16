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Almanya'da Türk STK’lardan Uygur Türklerine destek

Almanya'nın Duisburg kentinde faaliyet gösteren Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi'nde dün bir araya gelen Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve üyeleri, Çin hükumetinin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü kınadı.

Almanya'da Türk STK’lardan Uygur Türklerine destek

Almanya'nın Duisburg kentinde faaliyet gösteren Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi'nde dün bir araya gelen Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve üyeleri, Çin hükumetinin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü kınadı.

16 Aralık 2019 Pazartesi 13:22
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Almanya'da Türk STK’lardan Uygur Türklerine destek

ALMANYA - Duisburg ve çevresinde çok sayıda derneğin katılımıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Duisburg Veliler Birliği Eş başkanı Ali yağız yaptı.


MESAJINDAN DOLAYI MESUT ÖZİL'E ÖZEL TEŞEKKÜR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Doğu Türkistan Kültür ve Enformasyon Merkezi başkanı Abdulcelil Karakaş, “Bu kadar kalabalıkla yanımızda olduğunuz için bizi sevindirdiniz, umutlandırdınız, hepinizden Allah razı olsun. Burada olmanıza o kadar sevindim ki duygularımı ifade edemiyorum. Uzun zamandır Doğu Türkistan'da zulüm devam ediyor Müslümanlar bakıp duruyor, bunu anlamak mümkün değil. Biz, din kardeşi, kan kardeşi değil miyiz? Nasıl kardeşiz, hem insan değil miyiz? Lafı fazla uzatmayacağım, bizlere tercüman olan futbolcu kardeşimiz Mesut Özil'in mesajı okunsun, O'nun mesajı her şeyi anlatıyor. Kendisine Uygur Türkleri adına, huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Recep Ateş, Mesut Özil'in sosyal medyadan paylaştığı ve oldukça ses getiren mesajını salonda bulunan davetliler için okudu.



BU ZULME DAHA FAZLA SEYİRCİ KALINMAMALI

Daha sonra Çin hükumeti tarafından uygulanan zulmü kınayan ve Türk sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin imzalarıyla destek verdikleri basın bildirisi, salonda okundu. Hazırlanan basın bildirisi, özetle şöyle: “Dünya kamuoyunun vicdanları bozulmamış, insan doğup, insan kalabilen, insanca yaşayıp kendisinden farklı olanların, yaşam hakkına, diline, dinine ve ırkına saygı duyan insanların vicdanına sesleniyoruz. İnsan hakları haftasının hemen ertesinde, dünyanın bir ucunda uzun yıllardır devam eden ve özellikle de sessiz çoğunluğunun suskunluğu neticesi hüküm süren bir insan hakları ihlaline, bir zulme dikkat çekmek, bunun yaparken de hem insani hem de vicdani bir sorumluluğu yerine getirmek istiyoruz. Doğu Türkistan'da Çin hükumetinin uyguladığı politikalar neticesinde temel insan hakları bağlamında tüm değerlerin ihlal edilmesi sonucu 35 milyonluk Müslüman Uygur Türklerinin yok olmayla yüz yüze bırakılması söz konusudur.”

Toplantıda bundan sonrası için Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri için yapılacak miting ya da toplantıların küçük ve parça parça yerine tek bir komite tarafından ve yapılacak eylemlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması için, Türk STK temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubunda görev alan isimler şöyle: Recep Ateş, İhsan Kılıç, Şaban Özbek, Şevket Öztürk, Mümin Uluç, Mustafa Tufan, Ahmet Boyraz.

Uygur Türklerine uyarlanan bazı şiirlerin okunması ve karşılıklı istişarelerin ardından, yapılan dua ile program son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk STKAlmanyaUygur Türkleri
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