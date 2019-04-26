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Almanya'da Türk düğün konvoyu gündem oldu

Kütahya'nın, Tavşanlı ilçesinden olan ve Almanya'nın Wuppertal şehrinde oturan 2 Türk ailenin, 80 araçlık düğün konvoyu Alman medyasında tartışmalara yol açtı. Alman polisince durdurulan konvoydaki tüm araçların plakaları tespit edilirken, Alman medyası Türk düğün konvoylarının yasaklanması gerektiğini belirten haberler yaptı.

Almanya'da Türk düğün konvoyu gündem oldu

Kütahya'nın, Tavşanlı ilçesinden olan ve Almanya'nın Wuppertal şehrinde oturan 2 Türk ailenin, 80 araçlık düğün konvoyu Alman medyasında tartışmalara yol açtı. Alman polisince durdurulan konvoydaki tüm araçların plakaları tespit edilirken, Alman medyası Türk düğün konvoylarının yasaklanması gerektiğini belirten haberler yaptı.

26 Nisan 2019 Cuma 12:22
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Almanya'da Türk düğün konvoyu gündem oldu

KÜTAHYA - Almanya'nın Wuppertal şehrinde yaşayan Kütahyalı Fatma ve Nevzat Yağız çiftinin kızları Berna ile Ayşe ve Süleyman Demir çiftinin çocukları Talha evlenme kararı aldı. 21 Nisan'da yapılan düğün için iki ailenin yakınları 80 araçlık konvoy yaparak Türk adetlerine göre gelin evine gitti. Araçlar yolda Türkçe şarkılar çalarken dev Türk bayrağı açarak meşaleler yaktı. Alman polisi 80 araçlık konvoyu trafiğe tehlikeye düşürdüğü ve yolu kapattığı gerekçesiyle durdurdu. Konvoya katılan tüm araçların plakaları tespit edildi. Uzun konvoy yapılmasına izin verilmezken, gelin Berna Yağız evinden alındıktan sonra araçların düğün salonuna tek tek gitmelerine izin verildi. Yaklaşık 1200 kişinin katıldığı düğünde Berna ve Talha Demir hayatlarını birleştirdi.

ALMAN MEDYASINDAN TEPKİ

Düğünden sonra Almanya medyası Türk düğün konvoyunun trafiği kapatıp, diğer sürücüleri tehlikeye düşürdüğü yönünde haberler yaptı. Damat Talha Demir’in babası Süleyman Demir, haberlerin ardından sosyal medyada Türk ve Almanlar arasında büyük tartışmaların yaşandığını ve sağ parti milletvekillerinin düğün konvoylarının yasaklanması için kanun teklifinde bulunduğunu söyledi. Demir, "Almanya’da kendi adetlerimize göre düğün yapmak istedik. Dev Türk bayrağı açarak gelin evine kızımızı almaya gittik. Konvoy devam ederken 7 tane Alman polis arabası konvoyu durdurdu ve psikolojik baskı yaptılar. Silah atmadan ve rahatsızlık yaratmadığımız halde bunlar oldu. Alman medyası bu olayı yanlış yönlerden bakarak sanki silah atmışız, ortalığı yakmışız gibi haberler yaptı. Meselenin ırkçılığa kadar gitmesinden endişe ediyorum. Bir sürü sıkıntılar yaşadık, Avrupa’da yaşayan Türkler olarak yetkililerden bu konuda destek istiyoruz" dedi.

'SALONA ARAÇLAR TEK TEK GÖNDERİLDİ'

Demir, konvoydaki araç plakalarının tek tek tespit edildiğini ve 10 gün içerisinde hepsine ayrıca para cezası kesileceğini belirterek, "Gelini aldıktan sonra konvoya izin verilmedi. Düğün salonuna araçlar tek tek gönderildi. Konvoy sırasında sadece meşale yaptık. Başka bir taşkınlık olmadı. Küçük bir ara cadde trafiğe kapanmıştı. Sağ partiler düğün konvoylarının yasaklanması için kanun teklifinde bulundu" diye konuştu.

Alman medyası Türk düğün konvoyunun fotoğraflarının bulunduğu olayı 'düğün konvoyu çılgınlığını durdurun' başlığı okuyucularına duyurdu. Türk düğün konvoyu Almanya'da kısa sürede gündem haline geldi.

DHA

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