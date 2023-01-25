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Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankları göndereceklerini duyurdu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna'ya verdiği askeri desteği daha da güçlendireceğini ve Leopard 2 ana muharebe tankları sağlamaya karar verdiklerini açıkladı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 15:53
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya Leopard tankları göndereceklerini duyurdu

BERLİN - Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamada, Scholz'un bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında söz konusu kararı duyurduğu ve "Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme yönündeki bilinen çizgimizi takip etmektedir. Uluslararası alanda yakın bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket ediyoruz." dediği aktarıldı.

Açıklamada kararın, Almanya'nın en yakın Avrupalı ve uluslararası ortaklarıyla gerçekleştirilen yoğun istişarelerin bir sonucu olduğu vurgulandı.

Karardaki amacın, Ukrayna için Leopard 2 tanklarıyla iki tank taburunu hızla bir araya getirmek olduğu ifade edilerek ilk adımda Almanya'nın silahlı kuvvetler envanterinden 14 adet Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağı belirtildi.

Diğer Avrupalı ortakların da Ukrayna'ya Leopard-2 tanklarını verecekleri aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya'da hızlı bir şekilde başlayacağı kaydedildi.

Ukrayna'ya destek paketinin, eğitimin yanı sıra lojistik, mühimmat ve sistemlerin bakımını da içereceği ifade edildi.

Almanya'nın, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna'ya hızlı bir şekilde teslim etmek isteyen ülkelere, bunların sevkiyatı için onay vereceği belirtildi.

Fransa, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları gönderme kararını olumlu karşıladı

Fransa'nın, Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları gönderme kararını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Elysee Sarayı, Fransa'nın Ukrayna'ya, AMX10 RC tipi hafif muharebe tankı teslimatına ilişkin taahhüdünden sonra Almanya'nın Leopard 2 tanklarını gönderme kararı aldığını anımsattı.

Fransa'nın, Ukrayna'nın talebi üzerine Almanya'nın bu tankların gönderilmesine yeşil ışık yakmasını olumlu karşıladığı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaAlmanya Başbakanı ScholzLeopard Tankları
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