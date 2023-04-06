Almanya Başbakanı Scholz'a iklimi daha fazla koruması için "Açık Mektup" gönderildi

Berlin

Mektupta, insan kaynaklı iklim krizi konusunda “Şimdi harekete geçmek bizim görevimiz. Bizi tehdit eden şeyi durdurabilecek son nesle aitiz.” denilerek, “Ne kadar uzun süre tereddüt edersek, beklememizin sonuçları o kadar ağır olur.” ifadesine yer verildi.

İklimin korunmasının tarihsel olarak benzeri görülmemiş bir görev olduğuna vurgu yapılan mektupta, bunun partiler üstü bir görev olduğuna işaret edildi.

Dini temsilcilerinin de imza attığı mektupta, bu görev için şimdi hızı muazzam ölçüde arttırmanın önemi ifade edilerek, iklimin korunmasında söz konusu olan enerji arzının değiştirilmesi, binaların yalıtılması, fosil yakıtlar olmadan hareketliliğin sağlanması ve enerji tasarrufu olduğu kaydedildi.

Bu arada, Alman koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller Partisi 29 Mart’ta 30 saat süren maraton görüşmelerinin ardından otoyolların genişletilmesinin hızlandırılması, demir yolu ağına milyarlarca yatırım yapılması, yenilenebilir enerjili ısıtma sistemi ve iklim koruma kurallarının gevşetilmesi gibi 144 konuda anlaşmaya varmıştı.

Ülkede yeni otoyollar yapılmasına ve bazı sektörler için katı iklim hedeflerinin yumuşatılmasına yönelik planlar çevreciler tarafından eleştirilmişti.