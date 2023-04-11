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Alman ordusunun NATO yükümlülüklerini yerine getirmekten yoksun olduğu ortaya çıktı

Alman ordusunun hem personel hem de teçhizat eksikliği nedeniyle NATO’da 2025 yılı itibarıyla üstlenmeyi vadettiği sorumluluklarını yerine getiremeyeceği belirtildi.

11 Nisan 2023 Salı 16:20
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Alman ordusunun NATO yükümlülüklerini yerine getirmekten yoksun olduğu ortaya çıktı
Berlin

Bild gazetesi, Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfos Mais'in Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği 14 sayfalık raporu haberleştirdi.

Raporda, Almanya'nın hem personel hem de teçhizat eksikliği nedeniyle NATO’da 2025 yılı itibarıyla üstlenmeyi vadettiği sorumluluklarını yerine getiremeyeceği kaydedildi.

Mais'in, "Tüm çabalara rağmen ordu ancak 2025'te sınırlı bir operasyonel hazırlık durumu oluşturabilecek." ifadesine yer verilen raporda, tüm ordunun stoklarına başvurulsa dahi ordunun 2025 yılında istenen sistemlerle tam olarak donatılamayacağına dikkat çekildi.

Raporda önlemler alınmaması halinde personel ve malzemenin tükeneceğine işaret edilerek, bu nedenle savunma bütçesinin sürekli olarak arttırılması çağrısında bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
ALMANORDUSUNATO
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